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IGNORE: Evonik will in Krise Jobs streichen und sparen - Wachstum stärken

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Evonik AG
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(Bitte ignorieren Sie die gesendete Meldung und die Einzeiler zum Sparprogramm von Evonik. Der Inhalt des Programms ist nicht neu und wurde vom Unternehmen bereits am 18. Juni veröffentlicht. Die heutige Pressemitteilung wurde anlässlich der jüngsten Strategieklausur unter dem übergangsweise amtierenden Vorstandschef Claus Rettig verbreitet. Evonik hat auf dieser Sitzung die Pläne aus dem Juni bestätigt.)

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ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik will mit einem Umbauprogramm das Wachstum stärken und über einen Jobabbau die Kosten senken. Weltweit will das Unternehmen 3.200 Stellen streichen, davon 2.150 in Deutschland, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Essen mitteilte. Das Produktportfolio werde nach Rollenprofilen geordnet, allen großen Standorten in Deutschland würden spezifische Aufgaben zugeteilt. "Vorstand, Aufsichtsrat und Arbeitnehmervertreter teilen eine Überzeugung: Wir befinden uns in einer strukturellen und ökonomischen Krise unserer Industrie", sagte Übergangschef Claus Rettig laut Mitteilung. Gute Chancen für Wachstum sieht Evonik besonders in Asien und Amerika, dort werden aktuell weitere Investitionsprojekte geprüft. Finanzielle Details zu Einspareffekten und Sonderkosten nannte Evonik zunächst nicht. Die Aktie legte um fast 5 Prozent zu./men/stk

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Datum Rating Analyst
11.09.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Evonik Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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