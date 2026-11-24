IGS Capital Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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IGS Capital Group gab am 21.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Auf der Umsatzseite hat IGS Capital Group im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 93,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IGS Capital Group 0,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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