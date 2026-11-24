Auf der Umsatzseite hat IGS Capital Group im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 93,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IGS Capital Group 0,6 Millionen USD umsetzen können.

IGS Capital Group gab am 21.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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