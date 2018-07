Telefonaktion: Lesersprechstunde bei €uro am Sonntag - Richtig investiert

€uro am Sonntag

Der Handelskonflikt mit den USA verunsichert Aktienmärkte und Anleger. Droht am Ende gar eine Rezession? Wird die Zinswende in Europa vertagt? Wie soll man sich als Anleger verhalten?Bei einer Leserfragestunde am Montag, den 23. Juli, können Sie zwei Experten vom Bundesverband deutscher Banken von 17.00 bis 18.30 Uhr ihre persönlichen Fragen zur Geldanlage und zum Vermögensaufbau stellen, zu Wertpapieren, Zinsen und Währungen, zu Fonds, den Perspektiven an den Finanzmärkten, zu Edelmetallen, Rohstoffen usw.Anleger haben viele Fragen: Bin ich mit meinen Wertpapieren gut aufgestellt? Welche Vermögenstruktur ist jetzt sinnvoll? Bleiben Aktien auch nach neun Jahren Kursaufschwung noch attraktiv? Oder führen internationale Handelskonflikte und ein Ende des Konjunkturaufschwungs letztendlich zum Börsenabsturz?Was ist von Gold zu halten? Soll man sein Vermögen umschichten? Welche Folgen hätte ein Ende der ultraexpansiven Geldpolitik der EZB für die Finanzmärkte und für mein Depot? Die Experten vom Bankenverband bleiben Ihnen keine Antwort schuldig.Die Telefon-Nummern werden rechtzeitig am Montag, 23. Juli, an dieser Stelle bekanntgegeben.____________________