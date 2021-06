IHS Markit: Deutsches Wirtschaftswachstum verstärkt sich im Mai

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai wie erwartet verstärkt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 56,2 (April: 55,8) Punkte, wie aus den Daten der zweiten Veröffentlichung hervorgeht. Damit wurde das Ergebnis der ersten Veröffentlichung bestätigt. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Index für den Servicesektor erhöhte sich in zweiter Veröffentlichung auf 52,8 (49,9) Punkte, was ebenfalls dem Ergebnis der ersten Veröffentlichung entsprach. Laut IHS Markit zeigt eine Detailbetrachtung der Sektoren, dass die Bereiche Vermietung und Unternehmensnahe Dienstleistungen sowie Transport und Lagerhaltung solide Zuwächse verzeichneten, während auch die verbrauchernahen Branchen (Hotels und Gaststätten und Sonstige Dienstleistungen) die Gesamtentwicklung nicht mehr ganz so stark bremsten wie zuvor.

Der Kostendruck der Unternehmen wuchs im Mai wie im Vormonat mit einem zuletzt vor 13 Jahren erreichten Höchstwert. Dementsprechend hoben die Service-Anbieter vermehrt ihre Preise an und zwar so kräftig wie zuletzt im Januar 2020.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2021 04:07 ET (08:07 GMT)