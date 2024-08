IHS Towers kündigt Erneuerungen und Verlängerungen aller MTN Nigeria Tower Master Lease Agreements an

IHS in Nigeria, eine Tochtergesellschaft der IHS Holding Limited (NYSE:IHS) ("IHS Towers"), einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Kommunikationsinfrastruktur, gemessen an der Anzahl der Türme, und MTN Nigeria (NGX:MTNN), eine Tochtergesellschaft des größten afrikanischen Mobilfunknetzbetreibers MTN Group (JSE:MTN), gaben heute eine Vereinbarung über die Erneuerung und Verlängerung aller Hauptmietverträge für Türme in Nigeria bis Dezember 2032 bekannt, die etwa 13.500 Mietverträge umfassen.

Was die rund 2.500 Mietverträge von MTN Nigeria betrifft, die Ende 2024 und 2025 auslaufen sollten, wird IHS Towers im Rahmen der neuen Bedingungen 1.430 Mietverträge (einschließlich neuer Kolokationen) verlängern.

Die erneuerten und verlängerten Verträge enthalten neue finanzielle Bedingungen, die nach Ansicht der Parteien eine nachhaltigere Aufteilung zwischen lokaler und ausländischer Währung vorsehen, sowie eine neue dieselabhängige Komponente. Die Vereinbarung ist ein Beweis für die Wichtigkeit der Infrastruktur von IHS Towers und die starken operativen Verbindungen zwischen IHS Towers und MTN, dem größten nigerianischen Mobilfunkbetreiber mit rund 79 Millionen Abonnenten.

Unter den neuen Bedingungen gibt es eine USD-Komponente, die weiterhin von jährlichen, an den US-Verbraucherpreisindex gekoppelten Preissteigerungen profitiert, eine NGN-Komponente, die von an den nigerianischen Verbraucherpreisindex gekoppelten Preissteigerungen profitiert, und eine neue Komponente, die an die Kosten für die Bereitstellung von Dieselstrom gekoppelt ist und als Absicherung gegen Dieselpreise und Wechselkursschwankungen eingeführt wurde.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein für IHS Towers, da das Unternehmen nun die Erneuerung aller MLAs für Türme in Nigeria abgeschlossen hat – ein Beweis für die vertiefte Beziehung zwischen den beiden Unternehmen.

Sam Darwish, Chairman & CEO, IHS Towers, sagte: "Wir freuen uns, die Erneuerung und Erweiterung unserer Vereinbarung mit unserem größten Kunden, MTN Nigeria, bekannt zu geben. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für IHS Towers, da das Unternehmen die Erneuerung aller MLAs in Nigeria abgeschlossen hat – ein Beweis für die vertiefte Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. Wir sind uns der Herausforderungen in den Schwellenländern bewusst und sind stolz darauf, unsere Beziehung in das nächste Jahrzehnt zu verlängern. Wir arbeiten zusammen, um die globalen und lokalen makroökonomischen Bedingungen zu meistern und gleichzeitig die mobile Konnektivität in Nigeria durch unsere wichtige Infrastruktur zu erweitern."

Über IHS Towers: IHS Towers ist, gemessen an der Anzahl der Türme, einer der größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Kommunikationsinfrastruktur in der Welt und konzentriert sich ausschließlich auf die Schwellenländer. Das Unternehmen verfügt über fast 40.000 Türme in seinen 10 Märkten, darunter Brasilien, Kamerun, Kolumbien, Elfenbeinküste, Ägypten, Kuwait, Nigeria, Ruanda, Südafrika und Sambia. Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an: communications@ihstowers.com oder besuchen: https://www.ihstowers.com

Vorsorgliche Erklärungen

