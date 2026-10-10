IK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

10.10.26 06:35 Uhr

IK präsentierte in der am 09.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

IK hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,07 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,68 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net