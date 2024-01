Ikea ruft USB-Ladegerät wegen möglicher Gefahren zurück

HOFHEIM-WALLAU (dpa-AFX) - Der Möbelhändler Ikea ruft wegen möglicher Gefahren das "ÅSKSTORM USB-Ladegerät 40W dunkelgrau" zurück. Das Ladegerät mit der Artikelnummer 50461193 könne über einen längeren Zeitraum beschädigt werden und so Verbrennungen oder Stromschläge verursachen, teilte Ikea am Mittwoch in seiner Deutschlandzentrale in Hofheim-Wallau mit. Das Ladegerät lasse sich über die Modellnummer ICPSW5-40-1 auf der Rückseite identifizieren. Es könne in jedem Ikea-Einrichtungshaus gegen Erstattung des vollen Kaufpreises ohne Kassenbon zurückgegeben werden./opi/DP/stk