Apple-Aktie dennoch tiefer: Geschäftsentwicklung bleibt positiv - Umsatz und Gewinn legen zu
Der US-Techriese Apple hat seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt. So haben sich die Geschäfte des iPhone-Konzerns zuletzt entwickelt.
Werte in diesem Artikel
Apple hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 mehr verdient: Der Gewinn je Aktie stieg von 1,65 US-Dollar im Vorjahr auf nun 2,01 US-Dollar. Damit übertraf der Konzern aus Cupertino die Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld beim EPS auf 1,95 US-Dollar belaufen hatten.
Daneben verbuchte Apple im jüngsten Jahresviertel Umsätze in Höhe von 111,2 Milliarden US-Dollar. Die Prognosen der Experten hatten hier im Durchschnitt bei 109,46 Milliarden US-Dollar gelegen, nachdem der iKonzern im Vergleichszeitraum des Vorjahres 95,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.
An der NASDAQ zeigt sich die Apple-Aktie am Donnerstag nachbörslich zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 269,79 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Apple News
Bildquellen: Brendan Howard / Shutterstock.com, Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com