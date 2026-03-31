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Apple-Aktie dennoch tiefer: Geschäftsentwicklung bleibt positiv - Umsatz und Gewinn legen zu

30.04.26 22:40 Uhr
NASDAQ-Wert Apple-Aktie fällt dennoch: Quartalszahlen überzeugen dank starkem Umsatz- und Gewinnplus | finanzen.net

Der US-Techriese Apple hat seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt. So haben sich die Geschäfte des iPhone-Konzerns zuletzt entwickelt.

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Apple Inc.
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Apple hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 mehr verdient: Der Gewinn je Aktie stieg von 1,65 US-Dollar im Vorjahr auf nun 2,01 US-Dollar. Damit übertraf der Konzern aus Cupertino die Analystenerwartungen, die sich im Vorfeld beim EPS auf 1,95 US-Dollar belaufen hatten.

Daneben verbuchte Apple im jüngsten Jahresviertel Umsätze in Höhe von 111,2 Milliarden US-Dollar. Die Prognosen der Experten hatten hier im Durchschnitt bei 109,46 Milliarden US-Dollar gelegen, nachdem der iKonzern im Vergleichszeitraum des Vorjahres 95,36 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.

An der NASDAQ zeigt sich die Apple-Aktie am Donnerstag nachbörslich zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 269,79 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Brendan Howard / Shutterstock.com, Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

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