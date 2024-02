NASDAQ-Riese Apple-Aktie dennoch mit vorbörslichem Minus: Apple kann Erwartungen schlagen

iKonzern öffnet Bücher

Apple hat am Donnerstag nachbörslich seine Erstquartalszahlen veröffentlicht.

Für Apple-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Der Technikriese hat über seine Geschäftsentwicklung im ersten Quartal des Fiskaljahres 2024 berichtet und je Aktie einen Gewinn von 2,18 US-Dollar vermeldet. Analysten hatten dem Unternehmen im Vorfeld 1,93 US-Dollar je Anteilsschein zugetraut, nachdem das EPS vor Jahresfrist bei 1,880 US-Dollar gelegen hatte. Die Erwartungen wurden somit überboten.

Apple hat im Weihnachtsgeschäft dank der ungebrochenen Nachfrage nach seinem iPhone einen Gewinn von fast 34 Milliarden Dollar eingefahren. Inzwischen sind insgesamt mehr als 2,2 Milliarden Geräte des Konzerns im Einsatz. Mit diesem Rekordwert im Rücken stößt der Konzern am Freitag zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt in eine neue Produktkategorie vor - mit der Computer-Brille Apple Vision Pro.

Apple will mit dem ab 3499 Dollar (rund 3200 Euro) vor Steuern verkauften Gerät einen "räumlichen Computer" etablieren, mit dem sich Nutzer digitale Inhalte innerhalb ihrer realen Umgebung anzeigen lassen können.

Die Vision Pro nimmt die Umgebung mit Kameras auf und gibt sie zusammen mit den zusätzlichen Inhalten auf Displays vor den Augen wieder. Apple wirbt mit der Möglichkeit, mithilfe der Brille virtuelle Displays zum Arbeiten im Raum zu verteilen, Filme wie auf einer großen Leinwand zu sehen oder über mit dem iPhone aufgenommenen 3D-Videos Erinnerungen aufzufrischen.

Apple-Chef Tim Cook nannte die Brille ein "revolutionäres Gerät" und erkor den Freitag zum historischen Tag. Die Vision Pro wird im Markt vor allem gegen die Quest-Brillen des Facebook-Konzerns Meta antreten. Meta spezialisierte sich ursprünglich auf virtuelle Realität (VR), bei der Nutzer komplett in digitale Welten eintauchen. Doch insbesondere das aktuelle Modell Quest 3 kann zusätzlich auch die reale Umgebung anzeigen. Die Quest 3 wird von Meta für 500 Dollar verkauft. Der Konzern steckt Milliarden in das Geschäft, es blieb bisher aber ein Nischenmarkt.

Bei Apple war das iPhone im Weihnachtsquartal erneut die treibende Kraft des Geschäfts mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent auf 69,7 Milliarden Dollar, wie der Konzern nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Apple stieg im vergangenen Jahr nach Berechnungen von Marktforschern erstmals zum weltgrößten Smartphone-Anbieter auf und löste den langjährigen Spitzenreiter Samsung ab. Unter anderem in Westeuropa erreichte der iPhone-Umsatz im vergangenen Quartal einen Rekordwert, wie Finanzchef Luca Maestri sagte.

Bei der Prognose für das laufende Vierteljahr zeigte sich Apple jedoch sehr vorsichtig. Finanzchef Maestri gab zu bedenken, dass im Vergleichsquartal die aufgestaute Nachfrage wegen einer Produktionspause beim iPhone 14 Pro für zusätzliche Erlöse von fünf Milliarden Dollar gesorgt habe. Rechne man dies heraus, werde der Umsatz in etwa gleich bleiben. Diese Prognose setzte die Apple-Aktie unter Druck.

Der Umsatz im vergangenen Quartal stieg im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 119,6 Milliarden Dollar (110 Mrd Euro). Es war das erste Umsatzplus nach vier Quartalen mit Rückgängen. Apple verdaute damit auch einen Rückgang der Erlöse um rund 13 Prozent im China-Segment, in das der Konzern das Geschäft in Taiwan und Hongkong einrechnet. Unter dem Strich steigerte Apple den Gewinn um 13 Prozent auf 33,9 Milliarden Dollar.

Während der iPhone-Umsatz die Analysten-Prognosen übertraf, verfehlte Apple im Dienstleistungsgeschäft, bei den Mac-Computern und dem iPad die Markterwartungen. Nach einer Frage zu den Änderungen an Apples App Store in der EU zum Inkrafttreten des Digital-Gesetzes DMA versuchte der Konzern erstmals, die Rolle des Marktes einzuordnen. Apple erwirtschafte in der EU rund sieben Prozent seiner App-Store-Erlöse, sagte Maestri.

Apple muss gemäß dem DMA App-Entwicklern unter anderem ermöglichen, ihre Anwendungen außerhalb der konzerneigenen Download-Plattform anzubieten. In diesem Fall will Apple aber einmal pro Jahr von Apps mit mehr als einer Million Downloads eine Gebühr von 50 Euro-Cent für jede weitere Erstinstallation einfordern. Die Entwickler können sich auch dafür entscheiden, ihre Apps wie bisher nur über Apple zu vertreiben. Kritiker wie Spotify werfen Apple vor, damit die heutige Situation zementieren zu wollen. Cook sagte, Apple sei stets auf Datenschutz und Sicherheit bedacht gewesen und habe das bei der Umsetzung der neuen Regeln so weit wie möglich erhalten wollen.

Meta-Chef Mark Zuckerberg sagte am Donnerstag, dass die neuen Möglichkeiten bei der aktuellen Umsetzung durch Apple keine Rolle spielen werden. Aus seiner Sicht laufe das den EU-Absichten für die Regulierung zuwider. "Ich würde mich wundern, wenn irgendein Entwickler in alternative App-Stores gehen würde", sagte Zuckerberg.

Die Apple-Aktie zeigte sich am Freitag im vorbörslichen Handel an der US-Börse NASDAQ zeitweise 2,44 Prozent tiefer bei 182,30 US-Dollar.



