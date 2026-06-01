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ILA startet - Kanzler kommt zum Auftakt

10.06.26 06:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die diesjährige Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) öffnet heute - zu Gast sein wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz. Der CDU-Politiker ist ab dem frühen Nachmittag für einen Rundgang auf dem Messegelände am Rande des Hauptstadtflughafens BER. Bei der Messe werden rund 750 Aussteller aus 37 Ländern erwartet. Bis Freitag ist die Messe nur für Fachpublikum geöffnet, am Samstag und Sonntag können dann alle Interessierten auf das Ausstellungsgelände kommen - sofern sie sich frühzeitig um Tickets gekümmert haben.

Drohnen und europäische Rüstungszusammenarbeit im Fokus

Bei der ILA werden neue Produkte und Innovationen aus den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung gezeigt. Zum Programm gehören neben zahlreichen politischen Diskussionsforen auch einige Flugvorführungen mit militärischen und zivilen Luftfahrzeugen.

Ein wichtiges Thema der diesjährigen Ausgabe werden Drohnen sein. Nach dem Scheitern des milliardenschweren Rüstungsprojekts eines deutsch-französischen Kampfjets dürfte zudem die zukünftige Ausrichtung der europäischen Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen diskutiert werden.

Bereits am Dienstag unternahmen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen Rundgang über das Messegelände./nif/DP/stk