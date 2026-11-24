Iledor Exploration informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Iledor Exploration hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 12,2 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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