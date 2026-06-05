ILL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ILL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 39,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33,55 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 5,18 Milliarden JPY gegenüber 4,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net