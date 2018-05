Illinois Tool Works meldet Dividende

Der amerikanische Mischkonzern Illinois Tool Works Inc. (ISIN: US4523081093, NYSE: ITW) wird am 11. Juli 2018 eine Quartalsdividende von 0,78 US-Dollar ausbezahlen (Record day ist der 29. Juni 2018). Damit schüttet der Konzern auf das Jahr hochgerechnet 3,12 US-Dollar an die Investoren aus.

Die Dividendenrendite des Konzerns mit Fokus im Werkzeugmaschinenbau liegt beim aktuellen Börsenkurs von 145,47 US-Dollar (Stand: 4. Mai 2018) bei 2,14 Prozent.

Der Konzern zählt zu den Dividendenaristokraten. Dies sind Firmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr angehoben haben. Im August 2017 wurde die Dividende um 20 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Das Unternehmen ist im Jahr 1912 von Byron L. Smith gegründet worden. Heute beschäftigt der Konzern rund 50.000 Mitarbeiter in über 800 Geschäftseinheiten und in 57 Ländern weltweit. Der Umsatz lag im Jahr 2017 bei 14,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 13,6 Mrd. US-Dollar). Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2018 betrug der Umsatz 3,7 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,5 Mrd. US-Dollar). Der Unternehmenssitz befindet sich in Glenview im US-Bundesstaat Illinois.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 12,81 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 49,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 4. Mai 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de