adidas-Aktie stürzt auf Sechswochentief - Anleger vermissen positive Signale
Die adidas-Aktien bleiben am Freitag unter Druck.
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Die Abwärtsspirale wird allerdings im frühen XETRA-Handel stärker, denn dort sank der adidas-Kurs zeitweise um mehr als fünf Prozent auf ein Sechswochentief. Mit zuletzt 168,65 Euro sackten die Titel nach der 21-Tage-Linie, die vor einigen Tagen unterschritten wurde, nun auch noch unter die 50-Tage-Linie. Die charttechnische Lage trübt sich damit kurzfristig weiter ein.
Als Begründung verwiesen Händler auf Enttäuschung, dass es am Vorabend eine Woche vor dem Quartalsbericht keine positiven Eckdaten von dem Sportartikelkonzern gegeben habe. Deren Ausbleiben habe sich dann auch schon nachbörslich belastend ausgewirkt. Seit April hatten die Aktien eine Rally hinter sich, die Anfang Juli während der Fußball-Weltmeisterschaft bei fast 188,80 Euro ihren Höhepunkt fand. Seitdem haben sie elf Prozent an Wert verloren.
Bei den PUMA-Aktien ging es am Freitag weniger stark um 0,6 Prozent nach unten.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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