Im Abwärtssog

Aktien von SAP, Nemetschek & Co. belastet: Oracle trübt Stimmung im Software-Sektor

11.06.26 09:59 Uhr

Die Aussicht auf einen erneuten Kursrutsch beim US-Konzern Oracle lässt am Donnerstag auch die Anleger deutscher Softwareaktien nicht kalt.

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Die Titel von SAP erhöhten ihr Minus via XETRA am Vormittag auf 4,38 Prozent bei 143,14 Euro und auch jene von Nemetschek und TeamViewer gaben zuletzt um bis zu 4,2 Prozent nach. Oracle wurde derweil außerbörslich mit einem fast zehn Prozent großen Kursrutsch taxiert. Wer­bung Wer­bung In ersten Reaktionen wurden die Resultate von Oracle zwar gelobt, laut einem Händler trübten die für 2027 angepeilten Investitionen in Datencenter und Cashflow-Belastungen jedoch das Bild. Bedeutend für Firmensoftware-Anbieter wie SAP sei auch, dass sich der Umsatz der Amerikaner im Cloud-Softwarebereich (SaaS) verlangsamt habe. SAP sei zwar weniger stark von Investitionen abhängig als Oracle, aber die Nachrichten seien im Gesamtpaket auch für SAP negativ. /tih/stk FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

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