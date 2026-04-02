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Aktien von VERBIO und Südzucker in Rot: Anleger nehmen Gewinne mit

08.04.26 12:35 Uhr
Aktien von VERBIO & Südzucker unter Druck: Was Anleger jetzt wissen müssen | finanzen.net

Der starke Rückgang der Öl- und Gaspreise im Zuge der Waffenruhe im Iran-Krieg hat am Mittwoch die Kurse der Hersteller von Bioethanol und Biosprit stark belastet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
12,22 EUR 0,02 EUR 0,16%
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
38,30 EUR -5,66 EUR -12,88%
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Aktien von VERBIO büßten via XETRA zeitweise gut 13 Prozent ein und waren größter Verlierer der deutschen Nebenwerte im SDAX. Südzucker verloren mehr als 4 Prozent.

Beide Aktien hatten jüngst vom kriegsbedingten starken Anstieg der Öl- und Gaspreise profitiert, der alternative Treibstoffe in den Fokus gerückt hatte. Analysten verwiesen auf steigende Ethanolpreise. Bei Südzucker kam eine kräftige Erholung der Zuckerpreise unterstützend hinzu. Die Tochter Cropenergies produziert ebenso wie VERBIO in großem Ausmaß Bioethanol.

VERBIO-Aktien hatten seit dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten in der Spitze um über 70 Prozent zugelegt und waren auf ein Hoch seit drei Jahren gestiegen. Südzucker waren Ende März in sechs Börsentagen um bis zu 37 Prozent nach oben geschnellt, angetrieben auch von einer positiven Studie der Barclays Bank.

/bek/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: ah

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