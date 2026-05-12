DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 -1,0%Nas26.402 +1,2%Bitcoin67.915 -0,9%Euro1,1709 -0,3%Öl105,8 -1,8%Gold4.688 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- Dow wenig bewegt - Tech-Indizes und S&P 500 mit neuen Rekorden -- Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Telekom, Siemens, VW, Mercedes & Co. im Fokus
Top News
Öl, Gas und Energiewende: Warum Volatilität auch Chancen schafft Öl, Gas und Energiewende: Warum Volatilität auch Chancen schafft
NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren? NVIDIA-Herausforderer Cerebras-Aktie steht in den Startlöchern: Chance oder Risiko für Investoren?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Im Abwärtssog

Chip-Aktien dennoch im Plus: Chart-Signal beschäftigt Intel, AMD, Micron & Co. - Wolfspeed mit Kurssprung

13.05.26 20:44 Uhr
Chip-Aktien an der NASDAQ stabilisiert: Warum die Warnsignale für Intel, AMD, Micron & Co. nicht vom Tisch sind | finanzen.net

Ein technisches Warnsignal im KOSPI sorgte zeitweise für Druck auf Chip-Aktien. Das steckt hinter dem Abwärtssog bei Intel, AMD und Co.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
380,00 EUR 0,95 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
103,00 EUR 0,78 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
686,20 EUR 34,60 EUR 5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
184,02 EUR 7,18 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
284.000,00 KRW 5.000,00 KRW 1,79%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
1.976.000,00 KRW 141.000,00 KRW 7,68%
Charts|News|Analysen
Indizes
KOSPI
7.643,2 PKT -179,1 PKT -2,29%
Charts|News|Analysen

• Key-Reversal im KOSPI löst Chip-Ausverkauf aus
• Aktien von Intel, AMD, QUALCOMM und Micron deutlich im Minus
• Trendwende in Sicht?

Ein klassisches Chartmuster hat am Dienstag die globalen Halbleitermärkte erschüttert: Ein sogenannter "Key Reversal Day" im südkoreanischen Leitindex KOSPI löste laut MarketWatch eine Verkaufswelle bei Chip-Aktien aus. Besonders betroffen war der US-amerikanische PHLX Semiconductor Index, der um rund 3 Prozent nachgab. Hintergrund ist laut MarketWatch die enge Korrelation zwischen beiden Märkten, die sich zuletzt nahezu synchron entwickelt hatten.

So zeigte sich Intel im NASDAQ-Handel am Dienstag mit Verlusten von letztlich 6,82 Prozent auf 120,61 US-Dollar, Micron gab um 3,61 Prozent auf 766,58 US-Dollar nach. Bei AMD stand ein Minus von 2,29 Prozent auf 448,29 US-Dollar an der Kurstafel und auch QUALCOMM verlor 11,46 Prozent auf 210,31 US-Dollar. Auch nachbörslich setzte sich der Abwärtstrend fort. Am Mittwoch lässt sich im Handel eine Gegenbewegung beobachten: Während Intel-Papiere zeitweise um 0,96 Prozent auf 121,77 US-Dollar steigen, notieren Micron um 4,79 Prozent höher bei 803,31 US-Dollar. AMD gewinnen leichte 0,27 Prozent auf 449,34 US-Dollar und QUALCOMM zieht ebenfalls um 2,10 Prozent auf 214,72 US-Dollar an. Die Wolfspeed-Aktie klettert an der NYSE zeitweise um 20,77 Prozent auf 64,88 US-Dollar.

Key Reversal: Klassisches Warnsignal aus der Charttechnik

Das belastende Signal entstand in Südkorea nach einer extremen Rally. So hatte der KOSPI zuvor innerhalb weniger Wochen rund 48 Prozent zugelegt und erst am Montag ein Rekordhoch markiert. Am Folgetag kam es dann zu einer typischen Umkehrformation: ein höherer Eröffnungskurs, ein neues Intraday-Hoch - und schließlich ein deutlicher Abverkauf bis unter das Vortagestief.

Dieses Muster wird in der technischen Analyse als "Key Reversal Day" oder auch als bärisches Engulfing-Signal bezeichnet und gilt als potenzieller Hinweis auf eine kurzfristige Trendwende. Die Umkehr im KOSPI war ein "kurzfristiges Zeichen von Ermüdung nach einer bullischen Rally", zitierte MarketWatch den technischen Analysten Ari Wald von Oppenheimer.

Trotz der Warnung sieht Wald noch keinen endgültigen Trendbruch: Die starke vorherige Aufwärtsbewegung sei zwar reif für eine Pause gewesen, eine unmittelbare Trendumkehr sei jedoch verfrüht.

Chip-Rally auf Rekordniveau - aber Überhitzung wächst

Die jüngste Dynamik im KOSPI wurde vor allem von den Halbleiterwerten Samsung Electronics und SK Hynix getragen, die zusammen fast die Hälfte der Indexgewichtung ausmachen. Beide Aktien hatten zuletzt stark von der globalen KI-Nachfrage profitiert.

Auch der US-Halbleitersektor zeigte laut MarketWatch eine außergewöhnliche Performance: Der SOX-Index legte seit Ende März um rund 69 Prozent zu. Dennoch warnen Marktstrategen zunehmend vor Überhitzung. "Diese Arten von Bewegungen können nicht anhalten; allerdings sind sie auch ziemlich schwer zu bekämpfen", sagte Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat, laut MarketWatch. Zugleich wies er darauf hin, dass Momentum-Indikatoren bereits vor dem jüngsten Signal im KOSPI "extreme Niveaus" erreicht hätten. Historisch gesehen habe dies häufig zumindest zu "bedeutenden Konsolidierungen" geführt - auch wenn dies nicht zwingend einen sofortigen Ausstieg aus dem Markt bedeute.

Hohe Korrelation zwischen KOSPI und US-Chipsektor verstärkt Bewegung

Ein zentraler Faktor für den globalen Ausverkauf ist die außergewöhnlich hohe Korrelation zwischen dem südkoreanischen und dem US-amerikanischen Halbleitermarkt. Laut Analyse von MarketWatch lag der Korrelationskoeffizient zuletzt bei 0,98 - ein nahezu perfekter Gleichlauf.

Damit verstärkt ein technisches Signal in Seoul unmittelbar die Stimmung in den USA. Der jüngste Rückgang im SOX-Index wurde daher von vielen Marktteilnehmern als "sympathischer Abverkauf" interpretiert.

Das "Key Reversal"-Signal im KOSPI zeigt eindrucksvoll, wie stark technische Chartmuster derzeit die globalen Chipmärkte beeinflussen. Auch wenn Experten wie Ari Wald und Mark Newton keine unmittelbare Trendwende bestätigen, wächst das Risiko kurzfristiger Konsolidierungen im überhitzten Halbleitersektor. Anleger sollten daher erhöhte Volatilität im Chip-Segment einkalkulieren.

Bettina Schneider, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
26.09.2024Micron Technology BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.06.2024Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
13.12.2016Micron Technology HoldLoop Capital
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen