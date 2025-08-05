Im Abwärtssog

Das mit Abstand wertvollste deutsche Börsenunternehmen SAP kann dem DAX als Schwergewicht keine positiven Impulse mehr geben.

Im Juli schon wurde ein kurzfristiger Abwärtstrend eingeläutet, der am Dienstag mit einem Abschlag von zeitweise 3,p5 Prozent auf 239,50 Euro weiterging. Der Kurs des Softwarekonzerns rutschte via XETRA wieder klar unter die zuletzt umkämpfte 200-Tage-Linie und erreichte ein Tief seit April. Auch der Leitindex DAX rutschte am Dienstag nach freundlichem Start ins Minus.

Vor einigen Monaten stand noch zur Debatte, ob die 15 Prozent hohe, für Einzelwerte im DAX festgelegte Kappungsgrenze noch haltbar ist oder für SAP aufgeweicht werden muss. Die Grenze soll sicherstellen, dass der Leitindex nicht von wenigen Schwergewichten dominiert wird.

Um das Problem zu umgehen, waren im Februar zu rekordhohen SAP-Zeiten für Investoren weitere DAX-Indexvarianten geschaffen worden. Mittlerweile liegt das Gewicht der Walldorfer mit etwa 14 Prozent aber ohnehin wieder im geduldeten Bereich. Waren die Aktien 2024 noch der drittbeste DAX-Wert, hinken sie dem Leitindex in diesem Jahr mit einem nur noch knappen Anstieg klar hinterher.

