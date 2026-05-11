Im Abwärtssog

Auch nach endgültigen Quartalszahlen und der Bestätigung der unlängst gesenkten Prognose haben die Papiere von Douglas bei Anlegern weiter einen schweren Stand.

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Im frühen Handel am Dienstag fielen die seit März 2024 an der Börse notierten Douglas-Titel der Parfümeriekette mit 8,79 Euro auf ein Rekordtief. Zuletzt betrug das Minus via XETRA 4,2 Prozent auf 9,00 Euro.

Die Resultate des zweiten Geschäftsquartals seien schwach gewesen, schrieb Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies. Dies entspreche den vorherigen Signalen.

Mit dem Minus am Dienstag baute das Papier die Verluste seit dem Börsengang deutlich aus. Die Aktien wurden zu 26 Euro das Stück platziert.

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)