DroneShield-Aktie gibt deutlich nach: Was den Drohnenabwehr-Spezialisten bewegt

Im Abwärtssog

21.08.26 10:44 Uhr

Die DroneShield-Aktie kommt seit Wochen nicht zur Ruhe. Während der Titel am Freitag kräftig nachgab, bleiben verschiedene Belastungsfaktoren bestehen.

• Analysten sind gespalten, mit Kurszielen zwischen 1,60 und 2,80 Australische Dollar, während das Unternehmen weiterhin auf operatives Wachstum und Großaufträge setzt, wobei der nächste Halbjahresbericht eine wichtige Kursrichtung bestimmen dürfte.

• Die Aktie ist volatil, mit einem seit Jahresbeginn von 40 % fallenden Kurs und einer laufenden Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC zu Unternehmensmitteilungen, die zusätzlichen Druck ausübt.

• Trotz Rekordumsatz und operativem Wachstum von 74 % im ersten Halbjahr 2026 fällt die DroneShield-Aktie aufgrund von Verkaufsdruck und hoher Leerverkaufsquote von 15,7 % deutlich im Kurs, was durch die gesenkte Umsatzprognose und Unsicherheiten verstärkt wird.

Verkaufsdruck trifft den Drohnenabwehr-Spezialisten trotz Rekordumsatz

Leerverkäufer positionieren sich stärker als bei jedem anderen ASX-Wert

Termin Ende August könnte die Richtung der Aktie neu bestimmen

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Die Aktie von DroneShield ist am Freitag in Sydney nach Gewinnen am Vortag deutlich unter Druck geraten und büßte letztlich 6,15 Prozent auf 1,830 australische Dollar ein. Damit setzt sich ein Abwärtstrend fort, der seit der gesenkten Umsatzprognose Ende Juli 2026 anhält und durch eine ungewöhnlich hohe Zahl von Leerverkäufen zusätzlich befeuert wird.

Kursverlauf bleibt angespannt

Der Anbieter von Counter-UAS-Technologie zur Drohnenabwehr, der sich auf KI-gestützte Erkennung, elektronische Kriegsführung und Command-and-Control-Lösungen für Militär und Behörden spezialisiert hat, kommt an der Börse nicht zur Ruhe. Innerhalb der letzten vier Wochen ging es an der Heimatbörse rund 15 Prozent nach unten, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus gar auf etwa 40 Prozent. Wegen der großen Volatilität des Anteilsscheins, haben auch Shortseller das Papier mittlerweile für sich entdeckt. Wie die australische Börsenaufsicht ASIC am Dienstag mitteilte, habe DroneShield mit 15,7 Prozent die höchste Shortquote aller an der Börse Sydney gelisteten Werte, nach 15,1 Prozent in der Vorwoche und vor Domino's Pizza mit 12,7 Prozent sowie Boss Energy mit 12 Prozent.

Auslöser der Talfahrt war ein Trading-Update vom 28. Juli, in dem DroneShield ein für das Geschäftsjahr 2026 bereits vertraglich gesichertes Umsatzvolumen von 206 Millionen australischen Dollar bezifferte und eine Umsatzguidance von 250 bis 270 Millionen australischen Dollar bestätigte. Das entspräche einem Wachstum von 15 bis 25 Prozent gegenüber dem Rekordumsatz des Jahres 2025 von 217 Millionen australischen Dollar, blieb dem Bericht zufolge jedoch 17 bis 23 Prozent unter den zuvor bei rund 323 Millionen australischen Dollar liegenden Konsenserwartungen.

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DroneShield wächst operativ zweistellig

Trotz der Kursschwäche zeigen die operativen Zahlen ein anderes Bild. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte DroneShield einen Umsatz von 125,8 Millionen australischen Dollar, ein Plus von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wovon 14,2 Millionen australische Dollar auf wiederkehrende Erlöse entfielen. Die Rohmarge sank im selben Zeitraum auf rund 60 Prozent von zuvor 65 Prozent, bedingt durch den Vertriebsmix, Währungseffekte und eine Wertminderung bei Rohmaterial im Zuge von Standortwechsel und ERP-Umstellung. Für das Gesamtjahr strebt das Unternehmen weiterhin eine Rohmarge von rund 65 Prozent an. Um die Jahresumsatzspanne von 250 bis 270 Millionen australischen Dollar zu erreichen, muss DroneShield binnen weniger Monate weitere 44 bis 64 Millionen australische Dollar an Aufträgen gewinnen und abarbeiten.

Als größere Vertragsabschlüsse der vergangenen Monate nennt das Unternehmen Aufträge über 21,7 Millionen australische Dollar von Ende Februar 2026, über 19,3 Millionen australische Dollar plus 5,6 Millionen australische Dollar an Optionen von Anfang Juni sowie über 23,2 Millionen australische Dollar von einem europäischen Militärkunden über den Reseller COBBS BELUX BV Ende Juli 2026. Am 10. August stellte das Unternehmen mit RfRecon zudem ein neues tragbares Produkt zur Funkaufklärung vor, das auf der RfAI-3-Architektur aufbaut; konkrete Umsatzbeiträge daraus werden erst für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.

Analysten uneinig, ASIC ermittelt

Die Einschätzungen der Analysten fallen gespalten aus. Canaccord Genuity stufte die Aktie Anfang August mit Buy und Kursziel 2,80 australische Dollar ein, Bell Potter votierte bereits Ende Juli mit Buy und Kursziel 2,50 australische Dollar. Gegenläufig positionierten sich Ord Minnett mit Sell und Kursziel 1,60 australische Dollar sowie Jefferies, das sein Kursziel von zuvor 2,05 australischen Dollar um rund 22 Prozent auf 1,60 australische Dollar kappte und ebenfalls bei Sell bleibt. Der Analystenkonsens aus vier Häusern, die in den letzten drei Monaten Kursziele für DroneShield abgegeben haben, liegt damit bei einem mittleren Kursziel von 2,13 australischen Dollar und einer Spanne von 1,60 bis 2,80 australischen Dollar.

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Zusätzliche Unsicherheit bringt eine laufende Untersuchung der australischen Finanzaufsicht ASIC, die das Timing von Unternehmensmitteilungen und damit verbundene Aktientransaktionen bei DroneShield prüft; das Verfahren ist bislang nicht abgeschlossen. Das schwierige Umfeld trifft ein Unternehmen, das sich noch in einer Führungsneuaufstellung befindet: Bereits im April 2026 hatte Angus Bean den langjährigen CEO Oleg Vornik abgelöst. Die gesenkte Wachstumserwartung fällt damit in eine ohnehin von personellem Umbruch geprägte Phase.

Der Halbjahresbericht soll laut Unternehmenskalender veröffentlicht werden und gilt als nächster zentraler Kurstreiber, an dem sich zeigen dürfte, ob die operative Wachstumsstory die Skepsis der Leerverkäufer und der zurückhaltenderen Analystenstimmen entkräften kann.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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