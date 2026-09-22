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Im Abwärtssog

Immobilien-Aktien unter Druck: LEG, TAG, Aroundtown und Co. auf Talfahrt

Immobilien-Aktien unter Druck: LEG, TAG, Aroundtown und Co. auf Talfahrt

Immobilienwerte sind am Dienstag nach einem schwachen Wochenstart auf weitere mehrjährige Tiefstständen gefallen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
17.40 EUR -0.24 EUR -1.36 %
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Für Vonovia ging es via XETRA mit 17,06 Euro auf das niedrigste Niveau seit Sommer 2023 abwärts. Der Verlust im laufenden Jahr lag damit bei gut 30 Prozent. Zuletzt dämmten sie ihr Minus ein wenig ein, blieben aber wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Aroundtown aus dem MDAX in einem insgesamt freundlichen Markt klar in der Verlustzone.

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Zum belastenden Zinsanstieg kam am Wochenende der Wahlsieg der Linken in Berlin, der das alte Thema Enteignung wieder deutlich hochkochte. Die Linke will die Regierungsbildung in Berlin nach ihrem Sieg bei der Abgeordnetenhauswahl zügig vorantreiben.

Die Experten der Investmentbank Exane BNP Paribas kappten ihr Kursziel für Vonovia auf 16 Euro und signalisieren damit auch nach der Durststrecke weitere Rückschlaggefahr.

Analyst Jonathan Kownator von der Investmentbank Goldman Sachs sieht die Regierungsbildung in Berlin und dann die Koalitionsverträge als anhaltenden Unsicherheitsfaktor für die Wohnimmobilienunternehmen. Theoretisch sei aber auch eine Koalition ohne die Linke denkbar, allerdings mit deutlich knapperer Mehrheit.

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Kownator erinnerte daran, dass Immobiliengesetze in Deutschland im Wesentlichen Bundessache sind, und etwa der Berliner Mietendeckel im Jahr 2021 bereits vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden war. Die Bundesregierung wolle zudem nach der Berlin-Wahl Gas geben mit ihrem Anti-Enteignungsgssetz.

Gleichwohl könnten die Wohnimmobilienunternehmen durch andere Vorschläge getroffen werden - etwa durch neue Mietpreisbremsen sowie einen Ausbau des staatlichen Wohnungsbaus.

/ag/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: LEG Immobilien, Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.09.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.08.26 Vonovia SE Underweight Barclays Capital
24.08.26 Vonovia SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.08.26 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG

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