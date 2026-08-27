DAX 26.530 +0,6%ESt50 6.473 +0,8%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,26 -2,0%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.122 -1,1%Euro 1,1643 -0,1%Öl 89,5 -0,3%Gold 4.608 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Im Abwärtssog

McDonald's-Aktie fällt auf neues 52-Wochen-Tief - Abwärtstrend hält an

McDonald's-Aktie fällt auf neues 52-Wochen-Tief - Abwärtstrend hält an

Ein monatelanger Abwärtstrend, schwache US-Frequenz und ein Umbauprogramm treffen auf ein neues Jahrestief bei McDonald's.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
225.30 EUR 1.60 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Abwärtstrend bei McDonald's zeigt seit Monaten keine Bodenbildung
  • Führungswechsel in den USA soll die schwache Kundenfrequenz adressieren
  • Analysten bleiben trotz gesenkter Kursziele mehrheitlich optimistisch gestimmt
Werbung

Die McDonald's-Aktie ist am Donnerstag auf ein neues 52-Wochen-Tief gefallen und hat damit ihren bisherigen Jahrestiefstand vom 23. Juli unterschritten. Der Kurs setzt damit einen seit rund sechs Monaten anhaltenden Abwärtstrend fort, der bislang keine Bodenbildung erkennen lässt. Belastend wirken schwache US-Gästezahlen, während der Konzern mit einem Führungswechsel und einem neuen Automatisierungsprogramm gegensteuern will. So ging es am Donnerstag an der NYSE letztlich 2,57 Prozent auf 260,06 US-Dollar nach unten. Das neue 52-Wochen-Tief liegt bei 259,85 US-Dollar. Am Freitag lässt sich im vorbörslichen Handel eine Gegenbewegung erkennen: Zeitweise gewinnt die Aktie 0,78 Prozent auf 262,10 US-Dollar.

Jahrestief bestätigt anhaltende Schwäche

Nach Analyse von 24/7 Wall St. bewege sich der McDonald's-Titel seit rund sechs Monaten in einem Muster aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs, ohne dass sich bislang eine Bodenbildung abzeichne. Jeder Erholungsversuch sei bislang vorzeitig abgeebbt, bevor sich eine stabile Basis habe bilden können.

Auslöser der Schwäche ist vor allem die anhaltend schwache Kundenfrequenz im US-Heimatmarkt. Im zweiten Quartal 2026 legten die globalen vergleichbaren Umsätze zwar um 1,3 Prozent zu, in den USA jedoch lediglich um 0,8 Prozent. Konzernchef Chris Kempczinski räumte auf der Telefonkonferenz zu den Zahlen ein, das Unternehmen habe kein Strategieproblem, sondern in dem Quartal auf operativer Ebene nicht die nötige Umsetzung geliefert.

Werbung

McDonald's reagiert mit Personalwechsel und Automatisierung

Als Reaktion auf die Schwäche berief McDonald's Anfang August Skye Anderson zur neuen Präsidentin der US-Sparte, sie löst Joe Erlinger ab, der die Sparte über sechs Jahre lang geführt hatte. Parallel treibt der Konzern die Initiative McDonald's NEXT voran, die stärker auf Automatisierung bei Bestellprozessen und in der Küche setzt, um die operative Marge zu schützen. Details zu Refranchising-Plänen und dem Ausblick für Verwaltungskosten sollen auf einem Investorentag im September folgen. Operativ zeigte das zweite Quartal 2026 Fortschritte: Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg um 6 Prozent, der Konzernumsatz kletterte auf 7,10 Milliarden US-Dollar.

Analysten sehen trotz Kurssturz noch Potenzial bei der McDonald's-Aktie

Der Analystenkonsens bleibt trotz der Kursschwäche mehrheitlich positiv: Von 24 bei TiRanks erfassten Häusern stufen 14 die Aktie mit Buy ein, zehn mit Hold, keines rät zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 317,18 US-Dollar, die Spanne reicht von 280 bis 390 US-Dollar.

Ob sich der Abwärtstrend fortsetzt oder eine Stabilisierung gelingt, dürfte sich am Investorentag im September entscheiden, wenn der Konzern weitere Details zur NEXT-Strategie und zum Refranchising-Ausblick vorlegen will. Auch die Entwicklung der US-Gästezahlen im weiteren Jahresverlauf bleibt ein zentraler Beobachtungspunkt für die Aktie.

Werbung

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com, Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Aktuelle McDonalds Aktie News

Werbung

McDonalds Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonalds nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 McDonalds Kaufen DZ BANK
05.08.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 McDonalds Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.