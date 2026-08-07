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Im Abwärtssog

On enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - auch Aktien von PUMA, Nike und Co. geben nach

On enttäuscht mit Umsatz und Ausblick - auch Aktien von PUMA, Nike und Co. geben nach

Die Aktien von adidas, PUMA und von Nike haben am Dienstagnachmittag spürbar nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
162.65 EUR -3.65 EUR -2.19 %
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Nike Inc.
35.50 EUR -0.74 EUR -2.06 %
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Am Markt wurde auf die schwache Erlösentwicklung des Schweizer Sneaker-Herstellers On verwiesen.

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Während die Papiere der On Holding im US-Handel um 21,16 Prozent auf 30,58 US-Dollar einbrachen und der Nike-Aktienkurs mit minus 2,02 Prozent auf 41,26 Dollar in Mitleidenschaft gezogen wurden, gaben hierzulande die Aktien von adidas am DAX-Ende um 3,1 Prozent auf 162,25 Euro nach. Die PUMA-Anteile verloren im MDAX 2,1 Prozent auf 26,60 Euro.

Für adidas steht damit im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 4 Prozent zu Buche. Das Kursplus von PUMA verringerte sich zugleich auf nun 19 Prozent. Das Jahresminus von Nike dürfte sich damit auf knapp 36 Prozent erhöhen und das von On auf 30 Prozent.

Das in den USA notierte Unternehmen On Holding hatte zuvor einen geringeren Umsatz für das zweite Quartal gemeldet, als erwartet worden war. Zudem kappte der Laufschuhhersteller sein Jahresumsatzziel.

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Das globale Großkundengeschäft, vor allem in den USA, habe sich im zweiten Jahresviertel abgeschwächt, kommentierte Analyst Randal Konik von der Investmentbank Jefferies die Zahlen von On. Zugleich stiegen die Vertriebs- und Verwaltungskosten, um neue Kunden in den Direktvertrieb zu lenken, da die Kundenbindung sinke, ergänzte er.

/ck/jsl/mis

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17:31 PUMA SE Halten DZ BANK
04.08.26 PUMA SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 PUMA SE Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 PUMA SE Neutral UBS AG
31.07.26 PUMA SE Neutral JP Morgan Chase & Co.