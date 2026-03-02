DAX23.735 -3,7%Est505.769 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.290 -2,0%Bitcoin57.874 -1,6%Euro1,1576 -1,0%Öl83,73 +7,3%Gold5.061 -4,9%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht unter 23.700 Punkte -- Wall Street startet tiefer -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
BestBuy-Aktie mit kräftigem Höhenflug: Gewinnprognosen trotz Umsatzschwäche übertroffen BestBuy-Aktie mit kräftigem Höhenflug: Gewinnprognosen trotz Umsatzschwäche übertroffen
Micron-Aktie abgestraft: Morgan Stanley macht NVIDIA wieder zum Halbleiter-Top-Pick Micron-Aktie abgestraft: Morgan Stanley macht NVIDIA wieder zum Halbleiter-Top-Pick
Im Abwärtssog

Palantir-Aktie unter Druck: Mitgründer Thiel bereitet Aktienverkauf über hunderte Millionen Dollar vor

03.03.26 15:37 Uhr
Palantir Technologies-Aktie an der NASDAQ unter Verkaufsdruck: Mitgründer Peter Thiel plant millionenschweren Anteilverkauf | finanzen.net

Die Aktien von Palantir Technologies geraten am Dienstag deutlich unter Druck. Mitgründer Peter Thiel will ein hunderte Millionen US-Dollar schweres Aktienpaket abstoßen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
124,12 EUR 0,16 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Palantir-Aktie unter Druck
• Mitgründer Peter Thiel will sich von Aktienpaket trennen
• Aktie seit Jahresbeginn mit Abschlägen

Die Palantir-Aktie zeigt sich am Dienstag im NASDAQ-Handel zeitweise mit Abgaben von 1,10 Prozent auf 143,33 US-Dollar. Der Grund: Mitgründer Peter Thiel gab mittels einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC an, ein großes Aktienpaket veräußern zu wollen.

So plane er den Verkauf von 2 Millionen Aktien im Wert von rund 280 Millionen US-Dollar. Der Verkauf gehört zu einem im November 2025 vereinbarten Handelsplan und kommt daher nur bedingt überraschend.

Thiel gehört nach Daten des Finanzdienstleisters LSEG weiterhin zu den fünf größten Aktionären des Unternehmens, das auf KI-gestützte Analysewerkzeuge und Dienstleistungen für militärische und zivile Anwendungen spezialisiert ist.

Auf Jahressicht verzeichnen die Palantir-Papiere allerdings einen Rückgang von mehr als 18,33 Prozent. Dieser Verlust folgt auf einen beeindruckenden Kursanstieg von über 135 Prozent im Jahr 2025, was die hohe Volatilität des Technologietitels verdeutlicht.

Geopolitische Spannungen belasten Märkte

Die Kursschwäche bei Palantir fügt sich in ein insgesamt schwieriges Marktumfeld ein. Globale Aktienmärkte stehen am Dienstag generell unter Druck, während Anleger die Auswirkungen von Militärschlägen der USA und Israels gegen den Iran bewerten. Diese Entwicklung verstärkt die geopolitischen Sorgen an den internationalen Finanzmärkten und führt zu erhöhter Risikoaversion unter Investoren.

Palantir mit starkem Jahr 2025

Palantir schloss das Jahr 2025 mit einem starken vierten Quartal ab und meldete einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Erwartungen lag. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,25 US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von 0,23 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

