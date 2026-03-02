Im Abwärtssog

Die Aktien von Palantir Technologies geraten am Dienstag deutlich unter Druck. Mitgründer Peter Thiel will ein hunderte Millionen US-Dollar schweres Aktienpaket abstoßen.

Die Palantir-Aktie zeigt sich am Dienstag im NASDAQ-Handel zeitweise mit Abgaben von 1,10 Prozent auf 143,33 US-Dollar. Der Grund: Mitgründer Peter Thiel gab mittels einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC an, ein großes Aktienpaket veräußern zu wollen.

So plane er den Verkauf von 2 Millionen Aktien im Wert von rund 280 Millionen US-Dollar. Der Verkauf gehört zu einem im November 2025 vereinbarten Handelsplan und kommt daher nur bedingt überraschend.

Thiel gehört nach Daten des Finanzdienstleisters LSEG weiterhin zu den fünf größten Aktionären des Unternehmens, das auf KI-gestützte Analysewerkzeuge und Dienstleistungen für militärische und zivile Anwendungen spezialisiert ist.

Auf Jahressicht verzeichnen die Palantir-Papiere allerdings einen Rückgang von mehr als 18,33 Prozent. Dieser Verlust folgt auf einen beeindruckenden Kursanstieg von über 135 Prozent im Jahr 2025, was die hohe Volatilität des Technologietitels verdeutlicht.

Geopolitische Spannungen belasten Märkte

Die Kursschwäche bei Palantir fügt sich in ein insgesamt schwieriges Marktumfeld ein. Globale Aktienmärkte stehen am Dienstag generell unter Druck, während Anleger die Auswirkungen von Militärschlägen der USA und Israels gegen den Iran bewerten. Diese Entwicklung verstärkt die geopolitischen Sorgen an den internationalen Finanzmärkten und führt zu erhöhter Risikoaversion unter Investoren.

Palantir mit starkem Jahr 2025

Palantir schloss das Jahr 2025 mit einem starken vierten Quartal ab und meldete einen Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Erwartungen lag. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,25 US-Dollar und übertraf damit die Prognosen von 0,23 US-Dollar.

