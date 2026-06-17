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SAP-Aktie kräftig unter Druck: KI-Sorgen treiben Kurs auf Zweieinhalbjahrestief

18.06.26 16:35 Uhr
SAP-Aktie auf Mehrjahrestief: KI-Sorgen belasten weiter | finanzen.net

Die Aktien von SAP haben ihren Abwärtstrend seit Anfang Juni am Donnerstag mit einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren fortgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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Zuletzt notierten die Papiere des Softwarekonzerns via XETRA 3,8 Prozent tiefer bei 135,80 Euro.

Damit gehörten die Aktien zu den schwächsten Werten im DAX, der sich stabil zeigte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die SAP-Kursverluste auf mehr als ein Drittel.

Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, wurden Software-Aktien zuletzt wieder vermehrt verkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist.

/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible, Gil C / Shutterstock.com

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