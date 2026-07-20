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Im Abwärtssog

Siemens Energy-Aktie kräftig unter Druck: GE Vernova löst Gewinnmitnahmen aus - auch Nordex sinkt

Siemens Energy-Aktie kräftig unter Druck: GE Vernova löst Gewinnmitnahmen aus - auch Nordex sinkt

Die Aktien internationaler Energietechnikkonzerne haben am Mittwoch ihrem starken Lauf abermals Tribut gezollt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Vernova
844.20 EUR -106.60 EUR -11.21 %
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Nordex AG
41.66 EUR -0.16 EUR -0.38 %
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Siemens Energy AG
147.02 EUR -11.58 EUR -7.30 %
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Vestas Wind Systems A-S
23.73 EUR -0.19 EUR -0.79 %
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Der Quartalsbericht des US-Konzerns GE Vernova mit einem angehobenen Ausblick reichte nicht, um den Schwung zu erhalten. Nach einer ersten positiven Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sackten die Titel an der NYSE zuletzt um 5,45 Prozent ins Minus auf 1.020,00 Euro. Die Anteilsscheine des deutschen Konkurrenten Siemens Energy büßten nach einem kurzen Anstieg zuletzt 8,49 Prozent auf 144,72 US-Dollar ein.

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Bei GE Vernova reagierten die Anleger negativ auf die angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Es kam zu Gewinnmitnahmen nach einer Rally, die den GE-Vernova-Kurs in diesem Jahr um 65 Prozent ins Plus getrieben hatte. Der Ausblick reiche den Anlegern nicht, um dieses Niveau zu rechtfertigen, hieß es. Siemens Energy stehen 2026 bislang auch gut da mit einem Anstieg, der am Vortag in der Spitze noch mehr als 30 Prozent groß war.

Aus den GE-Zahlen ging auch hervor, dass die Amerikaner mit Schwächen in ihrer Windkraftsparte zu kämpfen haben, in der auch Siemens Energy mit seiner Tochter Gamesa aktiv ist. Dies drückte via XETRA auch die Aktien von Nordex mit mehr als 4 Prozent ins Minus.

/tih/ajx/mis

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG, Siemens Energy AG

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
03.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.