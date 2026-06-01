Im Abwärtssog

Nach einer Kursverdopplung in nur zwei Monaten folgt die scharfe Korrektur: Die Softbank-Aktie sackt in Japan nach dem starken Lauf der letzten Monate deutlich ab.

• Softbank-Aktie bricht ein

• Gewinnmitnahmen nach KI-Rally

• Möglicher OpenAI-Börsengang hatte angetrieben

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Die Softbank-Aktie ist am Donnerstag in Tokyo letztlich um 11,28 Prozent auf 7.377 Yen eingebrochen - ein deutlicher Rückschlag nach einer Phase extremer Stärke. In den vergangenen zwei Monaten hatte sich der Kurs mehr als verdoppelt, getrieben von der Begeisterung über die steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und die Erwartungen an einen möglichen Börsengang von OpenAI, einer der wichtigsten Beteiligungen im Softbank-Portfolio.

Korrektur nach Verdopplung

Trotz des zweistelligen Tagesverlusts relativiert sich das Minus im Kontext der vorangegangenen Rally. Eine Kursverdopplung innerhalb von rund acht Wochen schafft naturgemäß erhöhtes Rückschlagpotenzial - insbesondere wenn ein Teil der Bewertung auf Erwartungen basiert, die sich noch nicht in konkreten Transaktionen materialisiert haben. Der mögliche OpenAI-Börsengang bleibt bislang ohne festen Zeitplan oder bestätigte Bewertung.

KI-Euphorie als Treiber und Risiko

Softbank profitiert als einer der größten Technologieinvestoren weltweit unmittelbar von der KI-Fantasie an den Märkten. Doch genau diese Abhängigkeit von Sentiment und Erwartungen macht den Kurs anfällig für abrupte Stimmungswechsel. Ob die jüngste Korrektur lediglich Gewinnmitnahmen nach der steilen Rally darstellt oder den Beginn einer breiteren Neubewertung markiert, dürfte sich erst mit konkreten Neuigkeiten zur OpenAI-Beteiligung und den nächsten Quartalszahlen zeigen.

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Der nächste belastbare Orientierungspunkt für Anleger sind die kommenden Softbank-Quartalszahlen sowie etwaige offizielle Ankündigungen zum OpenAI-Börsengang.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires