DAX24.970 +0,7%Est506.088 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1500 -5,9%Nas26.854 -0,9%Bitcoin54.670 -0,9%Euro1,1608 +0,1%Öl96,82 -0,6%Gold4.460 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Marvell Technology A3CNLD Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Asiens Börsen tiefer -- Broadcom mit enttäuschenden Ergebniszahlen -- SpaceX setzt Ausgabepreisfest -- CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
Softbank-Aktie sackt zweistellig ab - Gewinnmitnahmen nach starker KI-Rally Softbank-Aktie sackt zweistellig ab - Gewinnmitnahmen nach starker KI-Rally
Trotz starker Zahlen: CrowdStrike-Aktie bricht zweistellig ein - Aktiensplit angekündigt Trotz starker Zahlen: CrowdStrike-Aktie bricht zweistellig ein - Aktiensplit angekündigt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Im Abwärtssog

Softbank-Aktie sackt zweistellig ab - Gewinnmitnahmen nach starker KI-Rally

04.06.26 10:15 Uhr
Softbank-Aktie crasht: Zweistelliger Absturz nach KI-Rally | finanzen.net

Nach einer Kursverdopplung in nur zwei Monaten folgt die scharfe Korrektur: Die Softbank-Aktie sackt in Japan nach dem starken Lauf der letzten Monate deutlich ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoftBank Corp.
40,00 EUR -5,16 EUR -11,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Softbank-Aktie bricht ein
• Gewinnmitnahmen nach KI-Rally
• Möglicher OpenAI-Börsengang hatte angetrieben

Die Softbank-Aktie ist am Donnerstag in Tokyo letztlich um 11,28 Prozent auf 7.377 Yen eingebrochen - ein deutlicher Rückschlag nach einer Phase extremer Stärke. In den vergangenen zwei Monaten hatte sich der Kurs mehr als verdoppelt, getrieben von der Begeisterung über die steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und die Erwartungen an einen möglichen Börsengang von OpenAI, einer der wichtigsten Beteiligungen im Softbank-Portfolio.

Korrektur nach Verdopplung

Trotz des zweistelligen Tagesverlusts relativiert sich das Minus im Kontext der vorangegangenen Rally. Eine Kursverdopplung innerhalb von rund acht Wochen schafft naturgemäß erhöhtes Rückschlagpotenzial - insbesondere wenn ein Teil der Bewertung auf Erwartungen basiert, die sich noch nicht in konkreten Transaktionen materialisiert haben. Der mögliche OpenAI-Börsengang bleibt bislang ohne festen Zeitplan oder bestätigte Bewertung.

KI-Euphorie als Treiber und Risiko

Softbank profitiert als einer der größten Technologieinvestoren weltweit unmittelbar von der KI-Fantasie an den Märkten. Doch genau diese Abhängigkeit von Sentiment und Erwartungen macht den Kurs anfällig für abrupte Stimmungswechsel. Ob die jüngste Korrektur lediglich Gewinnmitnahmen nach der steilen Rally darstellt oder den Beginn einer breiteren Neubewertung markiert, dürfte sich erst mit konkreten Neuigkeiten zur OpenAI-Beteiligung und den nächsten Quartalszahlen zeigen.

Der nächste belastbare Orientierungspunkt für Anleger sind die kommenden Softbank-Quartalszahlen sowie etwaige offizielle Ankündigungen zum OpenAI-Börsengang.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Bildquellen: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images, winhorse/iStock

Nachrichten zu SoftBank Corp.

DatumMeistgelesen