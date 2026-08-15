Ströer-Aktie im Minus: 21-Tage-Linie im Test
Die Aktien von Ströer haben am Donnerstagmorgen ihre 21-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt.
Werte in diesem Artikel
Vom Jahreshoch bei 42 Euro vor zwei Wochen haben sich die Ströer-Papiere des Werbekonzerns inzwischen um 7 Prozent entfernt. Zuletzt geht es via XETRA 2,83 Prozent auf 39,12 Euro nach unten.
Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux senkten in einer Analyse ihr Kursziel auf 44 Euro und strichen ihre Kaufempfehlung. Die Chance, dass es zu einem Private-Equity-Deal kommt, und das Risiko, dass die Übernahmefantasie nicht aufgeht, hielten sich etwa die Waage, so die Branchenkenner. Im Fokus steht vor allem das lukrative Geschäft mit Außenwerbung, das auch sie weiter optimistisch sehen. Ohne einen Deal gebe es momentan aber kaum Kaufanreize, so die Kepler-Experten.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ströer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ströer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: STRÖER
Aktuelle Ströer Aktie News
Ströer Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ströer nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.26
|Ströer SECo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer SECo Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Ströer SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer SECo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer SECo Market-Perform
|Bernstein Research