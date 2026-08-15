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Im Abwärtssog

Ströer-Aktie im Minus: 21-Tage-Linie im Test

Ströer-Aktie im Minus: 21-Tage-Linie im Test

Die Aktien von Ströer haben am Donnerstagmorgen ihre 21-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
39.86 EUR 0.14 EUR 0.35 %
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Vom Jahreshoch bei 42 Euro vor zwei Wochen haben sich die Ströer-Papiere des Werbekonzerns inzwischen um 7 Prozent entfernt. Zuletzt geht es via XETRA 2,83 Prozent auf 39,12 Euro nach unten.

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Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux senkten in einer Analyse ihr Kursziel auf 44 Euro und strichen ihre Kaufempfehlung. Die Chance, dass es zu einem Private-Equity-Deal kommt, und das Risiko, dass die Übernahmefantasie nicht aufgeht, hielten sich etwa die Waage, so die Branchenkenner. Im Fokus steht vor allem das lukrative Geschäft mit Außenwerbung, das auch sie weiter optimistisch sehen. Ohne einen Deal gebe es momentan aber kaum Kaufanreize, so die Kepler-Experten.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: STRÖER

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 Ströer SECo Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer SECo Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 Ströer SECo Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research

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