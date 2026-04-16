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Im Abwärtssog

Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab

17.04.26 08:56 Uhr
Allbirds-Aktie sackt an der NASDAQ ab: KI-Fantasie verliert an Schwung | finanzen.net

Dem Kurs-Höhenflug der einstigen Schuhfirma Allbirds nach ihrem überraschenden Umschwung zum KI-Geschäft geht die Puste aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allbirds
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Die Aktie fiel am Donnerstag an der NASDAQ letztlich um mehr als 35 Prozent auf 10,91 US-Dollar, nachdem sich der Kurs fast versiebenfacht hatte. Der Börsenwert des Unternehmens liegt trotz des starken Kursanstiegs seit Dienstag weiter unter der Marke von 100 Millionen Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es weitere 7,89 Prozent auf 10,05 US-Dollar nach unten.

Allbirds war einst eine auch in Tech-Kreisen populäre Schuhmarke, die ursprünglich ihren Anfang in Neuseeland nahm. Nach dem Börsengang 2021 war Allbirds zeitweise rund vier Milliarden Dollar wert - vor einigen Wochen wurde das Unternehmen aber mit weniger als 40 Millionen Dollar bewertet und stand vor dem Aus.

Doch dann kündigte die Firma plötzlich einen Neuanfang als Anbieter von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz unter dem Namen NewBird AI an. Ein bisher nicht namentlich genannter Investor kündigte an, bis zu 50 Millionen Dollar ins Unternehmen zu stecken. Der Kurs sprang daraufhin zeitweise von etwa 3 auf rund 21 Dollar hoch. Am Donnerstag fiel er wieder an die Marke von zehn Dollar.

Analysten führten den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass Anleger dazu neigen, bei allem zuzuschlagen, was mit KI zu tun hat. Die Entwicklung erinnert an die Situation vor einigen Jahren, als es für Kursanstiege ausreichte, irgendetwas mit Digitalwährungen wie Bitcoin anzukündigen.

Gene Munster von der Firma Deepwater Asset Management sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, auch wenn es der Allbirds-Ankündigung an Substanz fehle, reichten Investoren Begeisterung und Potenzial. Außerdem hätten die Pläne eine "gesunde Dosis Absurdität".

/so/DP/zb

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

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Bildquellen: Deemerwha studio / Shutterstock.com, Den Rise / Shutterstock.com

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