Vonovia-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit drei Jahren: Zinsanstieg setzt Kurs zu

Im Abwärtssog

01.09.26 14:37 Uhr

Steigende Anleiherenditen setzen der Vonovia-Aktie zu, und die Charttechnik zeigt keine nahe Unterstützung.

• Trotz des Kursrutsches bleiben die Analysten mehrheitlich optimistisch, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 31,25 Euro, wobei die Entwicklung der Anleiherenditen und geopolitische Faktoren weiterhin entscheidend sind.

• Technisch zeigt die Vonovia-Aktie keine Unterstützung und notiert deutlich unter allen wichtigen Durchschnittslinien, mit einer nächsten größeren Unterstützung erst bei 15,27 Euro.

• Der Zinsanstieg belastet die Immobilienbranche erheblich, was zu einem Kursrutsch bei Vonovia auf das tiefste Niveau seit drei Jahren führt.

Zinsanstieg trifft Immobilienbranche mit voller Wucht

Charttechnik zeigt lange keine Unterstützung mehr

Analystenkonsens bleibt trotz Kursrutsch mehrheitlich positiv

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Die Vonovia-Aktie ist am Dienstag auf das tiefste Niveau seit drei Jahren gefallen. Auslöser ist ein erneuter Zinsanstieg, der Immobilienaktien belastet und die Finanzierungskosten des Wohnungskonzerns in den Fokus rückt. Charttechnisch fehlt der Aktie eine nahe Unterstützung, was den Abwärtsdruck verschärft.

Zinsanstieg drückt Vonovia-Aktie auf Mehrjahrestief

Die Vonovia-Aktie fällt am Dienstag via XETRA im Tagestief bis auf 18,80 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit Juni 2023. Als Auslöser gilt eine erneute Verschärfung des Iran-Konflikts, die die Zinsen weiter nach oben trieb. Höhere Finanzierungskosten drücken auf die Bewertung der gesamten Immobilienbranche und machen entsprechende Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen weniger attraktiv. Zuletzt geht es noch 1,45 Prozent auf 18,97 Euro nach unten.

Bereits am Vortag waren Immobilienwerte unter Druck geraten. Zehnjährige Bundesanleihen erreichten den höchsten Stand seit 15 Jahren mit einer Rendite von 3,3 Prozent, dreißigjährige Staatspapiere rentierten mit 3,8 Prozent noch deutlich höher. Vonovia-Aktien verloren am Montag via XETRA 3,02 Prozent auf 19,25 Euro. Auch Aroundtown, TAG Immobilien und LEG gaben nach, während der Stoxx 600 Real Estate Sektor auf seinen niedrigsten Stand seit Mitte Juli fiel. Etoro-Analyst Maximilian Wenke ordnete laut der Deutschen Presse-Agentur ein, höhere Anleiherenditen machten festverzinsliche Anlagen attraktiver und verteuerten Investitionen und Wachstum, so seine Einschätzung, wonach dies zutreffe.

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Charttechnik ohne nahe Unterstützung

Am Dienstag notiert die Vonovia-Aktie charttechnisch klar unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Der GD 20 verläuft bei 20,41 Euro, der GD 38 bei 20,71 Euro, der GD 50 bei 20,92 Euro, der GD 100 bei 21,41 Euro und der GD 200 bei 23,03 Euro, wovon der Kurs 16,5 Prozent entfernt notiert. Die nächste größere Unterstützung wartet erst am Fünfjahrestief bei 15,27 Euro, was ausgehend vom Dienstagstief einem weiteren Rückgang von rund 19 Prozent entspräche.

Analysten bleiben trotz Kursrutsch mehrheitlich optimistisch für die Vonovia-Aktie

Von zehn Analysten, die die Vonovia-Aktie laut TipRanks aktuell beobachten, empfehlen sie acht zum Kauf, einer rät zum Halten und einer zum Verkauf. Das mittlere Kursziel liegt bei 31,25 Euro, die Spanne reicht von 20 bis 45 Euro. Citi-Analyst Aaron Guy nannte letzte Woche ein Kursziel von 45 Euro bei einer Kaufempfehlung, Goldman-Sachs-Analyst Jonathan Kownator hielt derweil an Buy mit einem Kursziel von 29,50 Euro fest. Deutsche-Bank-Analyst Thomas Rothausler hatte die Aktie bereits Anfang und damit vor dem jüngsten Kursrutsch als Kauf mit einem Kursziel von 26 Euro eingestuft.

Der nächste Termin, an dem sich zeigt, wie stark die Zinsbelastung operativ durchschlägt, ist die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2026 am 4. November. Bis dahin dürfte die Vonovia-Aktie vor allem von der Entwicklung der Anleiherenditen und dem weiteren Verlauf der geopolitischen Lage rund um den Iran-Konflikt abhängen.

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Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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