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AIXTRON-Aktie beflügelt: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kurssprung

25.03.26 12:04 Uhr
Rally bei AIXTRON-Aktie geht weiter - Widerstand bei 35 Euro geknackt | finanzen.net

Die Aktien von AIXTRON haben am Mittwoch erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder die Marke von 35 Euro hinter sich gelassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
35,29 EUR 1,19 EUR 3,49%
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Zuletzt belief sich der Kursanstieg via XETRA auf 5,6 Prozent auf 35,50 Euro. In den vergangenen beiden Wochen hatte sich die runde Marke von 35 Euro als hartnäckiger Widerstand erwiesen.

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Im noch recht jungen Börsenjahr hat sich der AIXTRON-Kurs mehr als verdoppelt. Damit ist die Aktie der größte Gewinner unter den deutschen Standardwerten. Der europäische Technologiesektor liegt seit Jahresbeginn hingegen leicht im Minus.

Diese Stärke könne sich durchaus noch fortsetzen, schrieb Analyst Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan. Mit Blick auf die Optoelektronik gebe es auf den Endabnehmermärkten keine Anzeichen einer Abschwächung. Große Kunden von AIXTRON hätten jüngst auf einer Konferenz signalisiert, dass die Nachfrage im Segment Indiumphosphid-Laser weiterhin größer sei als das Angebot, und das trotz deutlicher Kapazitätsausweitungen. Bei diesen Bauteilen handelt es sich um leistungsstarke Halbleiterlaserdioden, die auf dem Material Indiumphosphid fußen.

/bek/ag/stw

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: AIXTRON SE

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Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

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