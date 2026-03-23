AIXTRON-Aktie beflügelt: Analysten sehen weiteres Potenzial nach Kurssprung
Die Aktien von AIXTRON haben am Mittwoch erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder die Marke von 35 Euro hinter sich gelassen.
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Zuletzt belief sich der Kursanstieg via XETRA auf 5,6 Prozent auf 35,50 Euro. In den vergangenen beiden Wochen hatte sich die runde Marke von 35 Euro als hartnäckiger Widerstand erwiesen.
Im noch recht jungen Börsenjahr hat sich der AIXTRON-Kurs mehr als verdoppelt. Damit ist die Aktie der größte Gewinner unter den deutschen Standardwerten. Der europäische Technologiesektor liegt seit Jahresbeginn hingegen leicht im Minus.
Diese Stärke könne sich durchaus noch fortsetzen, schrieb Analyst Craig McDowell von der US-Bank JPMorgan. Mit Blick auf die Optoelektronik gebe es auf den Endabnehmermärkten keine Anzeichen einer Abschwächung. Große Kunden von AIXTRON hätten jüngst auf einer Konferenz signalisiert, dass die Nachfrage im Segment Indiumphosphid-Laser weiterhin größer sei als das Angebot, und das trotz deutlicher Kapazitätsausweitungen. Bei diesen Bauteilen handelt es sich um leistungsstarke Halbleiterlaserdioden, die auf dem Material Indiumphosphid fußen.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: AIXTRON SE