Aktien von Sartorius und Stedim Biotech gefragt: Kaufempfehlungen treiben an
Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert.
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Für Sartorius Vorzugsaktien geht es auf der XETRA zeitweise 5,11 Prozent nach oben auf 246,70 Euro. Stedim-Papiere ziehen 1,96 Prozent auf 192,30 Euro an.
Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb der UBS-Analyst Matthew Weston zu Sartorius. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent. In der Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston anhaltend starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung.
Mit seinem Sartorius-Kursziel von 300 Euro traut er den Aktien die Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2024 zu. Ihren Rekord hatten sie im November 2021 bei gut 631 Euro gesehen.
/ag/jha/
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
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|DZ BANK