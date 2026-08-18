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Aktien von Sartorius und Stedim Biotech gefragt: Kaufempfehlungen treiben an

Aktien von Sartorius und Stedim Biotech gefragt: Kaufempfehlungen treiben an

Die Aktien von Sartorius und ihrer französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech haben am Donnerstag von Kaufempfehlungen der UBS profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
248.10 EUR 19.40 EUR 8.48 %
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Sartorius Stedim Biotech
185.40 EUR 1.40 EUR 0.76 %
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Für Sartorius Vorzugsaktien geht es auf der XETRA zeitweise 5,11 Prozent nach oben auf 246,70 Euro. Stedim-Papiere ziehen 1,96 Prozent auf 192,30 Euro an.

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Premium-Wachstum verdiene auch eine Premium-Bewertung, schrieb der UBS-Analyst Matthew Weston zu Sartorius. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen bis 2031 im Schnitt um rund drei Prozent. In der Biopharmazie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) sieht Weston anhaltend starke Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien für die Medikamentenherstellung. Für das Geschäft des BPS-Bereichs mit Geräten rechnet er wohl ab dem zweiten Halbjahr 2027 mit einer Erholung.

Mit seinem Sartorius-Kursziel von 300 Euro traut er den Aktien die Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2024 zu. Ihren Rekord hatten sie im November 2021 bei gut 631 Euro gesehen.

/ag/jha/

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08:26 Sartorius vz Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius vz Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 Sartorius vz Outperform Bernstein Research
28.07.26 Sartorius vz Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 Sartorius vz Halten DZ BANK

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