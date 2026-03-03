DAX24.261 +0,2%Est505.884 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -1,1%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.748 +0,5%Euro1,1611 -0,2%Öl83,62 +1,3%Gold5.166 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX fester -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- Trade Desk, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA, Bayer, DroneShield, Dürr im Fokus
Top News
DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026 DJE startet mit Rekord ins Jahr 2026
Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online-Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Im Aufwind

Citi-Empfehlungen treiben Aktien von Airbus und Heidelberg Materials an

05.03.26 11:44 Uhr
Citi-Tipps: Aktien von Airbus & Heidelberg im Aufwind | finanzen.net

Anleger haben bei Airbus und Heidelberg Materials am Donnerstag nach Kaufempfehlungen der Citigroup zugegriffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
180,00 EUR 4,02 EUR 2,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
184,05 EUR 3,60 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.262,7 PKT 57,4 PKT 0,24%
Charts|News|Analysen

Relativ deutlich ging es im DAX für die Airbus-Titel via XETRA um 2,3 Prozent nach oben, während die Heidelberg Materials-Aktien mit einem etwas geringeren Anstieg um 1,2 Prozent auch zur Gewinnergruppe im weiter stabilisierten Dax zählten.

Wer­bung

Die Hochstufung von Airbus auf "Buy" wurde vom Analysten Charles Armitage mit mehreren Faktoren begründet. Dazu zählen ein verbessertes Rüstungsgeschäft, positiver Währungseinfluss und seine Einschätzung, dass verzögerte Auslieferungen nichts am für 2027 gesteckten Ziel des Flugzeugbauers von 75 Jets pro Monat ändern dürften. Geopolitische Sorgen seien in der Flugbranche nicht von der Hand zu weisen. Dazu merkte er aber an, dass der vom Iran-Krieg getriebene Ölpreis tendenziell die Nachfrage nach treibstoffeffizienteren Flugzeugen erhöhe.

Mit Blick auf das "Buy" für Heidelberg Materials schrieb Ephrem Ravi, die zuletzt in den Aktien eingepreisten Sorgen rund um die Reform des europäischen Emissionshandels (ETS) seien übertrieben. Er geht von intakten Zementpreisen aus und bewertet die Auswirkungen langfristig eher neutral für die Heidelberger.

/tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Airbus

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
04.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
26.02.2026Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
10.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
15.01.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen