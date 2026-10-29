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Im Aufwind

Deutsche Telekom-Aktie von Zahlen und Plänen rund um T-Mobile US angetrieben

Deutsche Telekom-Aktie von Zahlen und Plänen rund um T-Mobile US angetrieben

Die Aktien der Deutschen Telekom bekommen am Donnerstag Aufwind von Quartalszahlen der US-Tochter T-Mobile US.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.39 EUR 0.16 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen
T-Mobile US
134.00 EUR 2.04 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Diese hatte im dritten Jahresviertel wie schon in den drei Monaten davor mehr neue Kunden gewonnen als von Experten erwartet. Vorbörslich auf Tradegate legten die Papiere des Bonner DAX-Konzerns um 1,4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss zu.

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Zudem sind die zuletzt immer wieder kolportierten Pläne der Deutschen Telekom, vollständig mit T-Mobile US zusammenzuschließen, offenbar vorerst auf Eis gelegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete.

Dies sorgt bei Anlegern, die eine solche Fusion zuletzt eher kritisch gesehen hatten, für etwas Erleichterung. Anhaltende Unsicherheiten über einen möglichen Zusammenschluss beider Unternehmen blieben aber eine Kursbelastung, hieß es von JPMorgan.

/ajx/mis/zb

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Datum Rating Analyst
08:31 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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