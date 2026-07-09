DEUTZ-Aktie: Deutliche Kursgewinne am Freitag
Deutlich zugelegt haben am Freitag die Papiere von DEUTZ.
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Sie bauten ihre am Vortag im späten Handel verbuchten Gewinne am Vormittag aus und stiegen um 6,4 Prozent auf 10,66 Euro. Damit hatten sie im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte die Nase vorn. Der Kurs hat in diesem Jahr um mehr als ein Viertel zugelegt, auch getragen von der Fantasie um Rüstungsgeschäfte.
Der Motorenbauer hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt und konnte sein Wachstum beschleunigen. Der Auftragseingang legte ebenfalls zu, wenn auch nicht so rasant wie im ersten Quartal. Das Management stellte in Aussicht, die Ziele für 2030 wegen der milliardenschweren Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG "deutlich früher" zu erreichen.
Die DEUTZ-Aktien hatten auf die Zahlen am Donnerstag zunächst nur wenig reagiert. Schwung in den Kurs kam im späten Handel. Die Autoren des täglichen Bernecker Börsenbriefes verwiesen dazu in ihrer Freitagsausgabe auf Insiderkäufe durch Vorstand und Aufsichtsrat. Dies sei ein starkes Vertrauenssignal in die Geschäfte der Kölner.
/ajx/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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