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DEUTZ-Aktie: Deutliche Kursgewinne am Freitag

DEUTZ-Aktie: Deutliche Kursgewinne am Freitag

Deutlich zugelegt haben am Freitag die Papiere von DEUTZ.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
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Sie bauten ihre am Vortag im späten Handel verbuchten Gewinne am Vormittag aus und stiegen um 6,4 Prozent auf 10,66 Euro. Damit hatten sie im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte die Nase vorn. Der Kurs hat in diesem Jahr um mehr als ein Viertel zugelegt, auch getragen von der Fantasie um Rüstungsgeschäfte.

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Der Motorenbauer hatte am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt und konnte sein Wachstum beschleunigen. Der Auftragseingang legte ebenfalls zu, wenn auch nicht so rasant wie im ersten Quartal. Das Management stellte in Aussicht, die Ziele für 2030 wegen der milliardenschweren Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG "deutlich früher" zu erreichen.

Die DEUTZ-Aktien hatten auf die Zahlen am Donnerstag zunächst nur wenig reagiert. Schwung in den Kurs kam im späten Handel. Die Autoren des täglichen Bernecker Börsenbriefes verwiesen dazu in ihrer Freitagsausgabe auf Insiderkäufe durch Vorstand und Aufsichtsrat. Dies sei ein starkes Vertrauenssignal in die Geschäfte der Kölner.

/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: DEUTZ AG

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10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research