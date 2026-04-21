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GE Vernova-Aktie springt kräftig nach oben: Prognose angehoben

22.04.26 15:35 Uhr
GE Vernova-Aktie explodiert: Neue Prognose befeuert Kurssprung | finanzen.net

Der US-Energietechnikkonzern GE Vernova erhöht nach einem starken ersten Quartal seine Prognose für das Gesamtjahr.

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GE Vernova
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Demnach dürfte der Umsatz 2026 bei 44,5 bis 45,5 Milliarden US-Dollar liegen, wie der Konkurrent von Siemens Energy am Mittwoch in Cambridge mitteilte. Das sind jeweils 500 Millionen Dollar mehr als zuvor angepeilt. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll 12 bis 14 Prozent erreichen und damit jeweils einen Prozentpunkt mehr, als vom Management bisher in Aussicht gestellt.

GE Vernova profitierte im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 9,34 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sprang von zuvor 264 Millionen auf 4,75 Milliarden Dollar hoch. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte das bereinigte Ergebnis 896 Millionen Dollar. Die Zahlen fielen besser aus als am Markt erwartet.

Die Aktie klettert im NYSE-Handel zeitweise um 12,59 Prozent nach oben auf 1.116,07 US-Dollar und setzt damit ihren guten Lauf in diesem Jahr fort. Bislang kommt das Papier seit dem Jahreswechsel auf Kursgewinne von 52 Prozent. In diesem Sog stieg auch die im DAX notierte Siemens Energy. Der deutsche Energietechnikkonzern legt seine Zahlen im Mai vor.

/nas/tav/he

CAMBRIDGE (dpa-AFX)

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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