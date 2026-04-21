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Hims & Hers-Aktie dreht ins Minus: Nun auch Eli Lillys Zepbound-Präparate auf Plattform verfügbar

23.04.26 22:04 Uhr
Hims & Hers-Aktie veröoert an der NYSE: Jetzt auch Zepbound von Eli Lilly im Angebot | finanzen.net

Hims & Hers erweitert seine Plattform um Eli Lillys Zepbound-Präparate und baut damit seine strategische Neuausrichtung im US-Geschäft zur Gewichtsreduktion weiter aus.

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• Hims & Hers erweitert Plattform um Abnehmprodukte von Eli Lilly
• Erweiterung des Angebots nachdem Vereinbarung mit Novo Nordisk getroffen wurde
• Neuausrichtung US-Geschäft zur Gewichtsreduktion schreitet voran

Im letzten Monat hat der Telemedizin-Anbieter Hims & Hers bereits angekündigt, mittels einer Kooperation mit Novo Nordisk die Wegovy-Injektionen und -pillen des Pharmaherstellers auf seiner Plattform anzubieten.

Wie Hims & Hers nun bekannt gab, werden künftig auch Eli Lillys Zepbound-Präparate über die Plattform angeboten. Konkret können behandelnde Ärzte auf der Plattform nun Verschreibungen für Zepbound®-Durchstechflaschen und KwikPen® sowie für Foundayo™ an die LillyDirect®-Apotheke senden. Hims & Hers-Kunden erhalten dabei Zugang zu Selbstzahlerpreisen.

Somit wird nun das vollständige Sortiment von der FDA zugelassener GLP-1-Medikamente verfügbar. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt im Rahmen der Neuausrichtung seines US-Geschäfts im Bereich Gewichtsmanagement.

Günstigere Preise, flexiblere Dosierungsoptionen und eine größere Vielfalt an Darreichungsformen sollen es mehr Menschen ermöglichen, eine zugelassene Behandlung zu finden, die zu ihrem Budget, ihren Zielen und ihrem Alltag passt, schreibt das Anbieter in der zugehörigen Pressemitteilung.

Bedeutung für Investoren

Die Erweiterung ist für Investoren aus mehreren Gründen relevant. Erstens diversifiziert Hims & Hers seine Produktpalette im hart umkämpften GLP-1-Markt erheblich, indem es nun sowohl Novo-Nordisk- als auch Lilly-Produkte über seine Plattform zugänglich macht. Zweitens unterstreicht die Integration von Selbstzahlerpreisen über LillyDirect® den Fokus auf Kosteneffizienz für Endkunden - ein entscheidender Wettbewerbsfaktor in einem Markt, in dem Erschwinglichkeit nach wie vor eine zentrale Hürde für viele Patienten darstellt.

Insgesamt zielt die Strategie darauf ab, Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre individuelle Gesundheitsthemen auf Basis ihrer persönlichen Vorgeschichte, Präferenzen, Bedürfnisse und Ziele anzugehen langfristig beizubehalten.

Die Hims & Hers-Aktie reagierte im NYSE-Handel am Donnerstag zunächst mit Gewinnen auf die Ankündigung, fiel dann jedoch zurück: So ging es hier letztlich 2,86 Prozent auf 28,18 US-Dollar nach unten. Im Tageshoch ging es bis auf 31,44 US-Dollar aufwärts. Die Aktie hat innerhalb eines Monats 45,69 Prozent an Wert gewonnen. Jüngst profitierte das Unternehmen von der US-Peptid-Offensive, bei der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Laut MarketWatch ankündigte , die Regulierung für zwölf Peptide zu lockern. Parallel soll die Food & Drug Administration (FDA) im Sommer prüfen, ob bestimmte Wirkstoffe künftig breiter über sogenannte "Compounding"-Apotheken verfügbar gemacht werden können.

Hims & Hers hatte bereits zuvor angekündigt, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Peptide auszubauen, weshalb der Anteilsschein deutlich positiv reagiert.

Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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