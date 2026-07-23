Infineon-Aktie zieht an: Milliarden-Chipdeal aus Asien macht Anlegern neuen Mut

Im Aufwind

27.07.26 12:12 Uhr

Während zwei asiatische Speicherchip-Riesen Milliardenverträge unterschreiben, zieht am Montag auch die Infineon-Aktie kräftig an.

• Der positive Trend aus Asien wirkt sich auch auf europäische Chipwerte wie Infineon aus, wobei die Kursentwicklung stark von sektorweiten Stimmungsschwankungen und der kommenden Quartalsberichterstattung beeinflusst wird.

• Südkoreas Samsung und SK hynix haben Liefervereinbarungen im Wert von rund 950 Milliarden US-Dollar mit US-Technologiegiganten, was die langfristige Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen bestätigt.

Infineon-Aktie zieht deutlich an

Samsung und SK hynix besiegeln KI-Chipdeals über 950 Milliarden US-Dollar

Asien-Rückenwind springt auch auf Chipwerte wie Infineon über

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Die Infineon-Aktie zieht am Montag via XETRA zeitweise um 1,83 Prozent auf 65,59 Euro an, nachdem ein milliardenschwerer Chip-Deal aus Asien die Stimmung im gesamten Halbleitersektor aufhellt. Auslöser ist eine Ankündigung, die am Wochenende weit weg von München fiel, dort aber trotzdem für Kaufinteresse sorgt.

Ein Wochenend-Deal mit Milliardenvolumen setzt den Ton

Bei einem KI-Gipfel in San Francisco haben Südkoreas Regierung sowie die Chipkonzerne Samsung und SK hynix Lieferabkommen mit US-Technologiekonzernen über insgesamt rund 950 Milliarden US-Dollar bekanntgegeben. Der Großteil entfällt auf SK hynix, das laut den Vereinbarungen Speicherchips für rund 750 Milliarden US-Dollar liefert, unter anderem im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit NVIDIA und einer Vereinbarung zu KI-Server-Speicher mit Microsoft. Samsung wiederum sicherte sich mit Broadcom eine Vereinbarung über bis zu 200 Milliarden US-Dollar, die unter anderem die Fertigung im 2-Nanometer-Verfahren und fortschrittliche Chip-Verpackung umfasst.

Warum der Rückenwind aus Asien auf Infineon überspringt

Für Anleger liest sich die Nachricht wie eine Bestätigung, dass die Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen auf Jahre hinaus gesichert bleibt, statt sich als kurzfristiger Hype zu entpuppen. Diese Zuversicht überträgt sich erfahrungsgemäß auch auf europäische Halbleiterwerte wie Infineon, obwohl der Münchener Konzern selbst weder Vertragspartei ist noch unmittelbar von den Lieferabkommen profitiert. Ein ähnliches Muster war bereits am 21. Juli zu beobachten, als eine Erholung der asiatischen Chipwerte Infineon zum stärksten Wert im DAX machte. Zusätzlich hellt eine Entspannung im Nahen Osten die Risikobereitschaft der Anleger insgesamt auf.

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Ein Wert mit Wechselbad der Gefühle

Der Kursverlauf der vergangenen Wochen zeigt, wie nervös der Chipsektor derzeit reagiert. Nach einem deutlichen Kursrückgang im Verlauf eines Monats hatte Infineon zuletzt bereits mehrfach kräftig gedreht, in beide Richtungen. Dazwischen fielen die Ausschläge teils zweistellig aus, ohne dass eigene Unternehmensmeldungen dahinterstanden. Das aktuelle Plus fügt sich damit eher in einen sektorweiten Stimmungswechsel als in einen Infineon-spezifischen Auslöser.

Im Blick bleibt diese Woche vor allem die Berichtssaison: Sowohl Samsung als auch SK hynix legen in den kommenden Tagen Quartalszahlen vor. Wie belastbar die aktuelle Zuversicht ist, dürfte sich daran zeigen, ob die Zahlen die hohen Erwartungen aus dem Wochenend-Deal tatsächlich stützen.

Infineon-Aktie: Was Anleger jetzt im Blick behalten

Der nächste konkrete Beobachtungspunkt für Infineon ist die kommende Quartalsmitteilung, die für den 5. August angesetzt wurde, an der sich zeigen wird, ob der Kurssprung vom Montag mehr als eine kurzfristige Reaktion war.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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