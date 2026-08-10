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Im Aufwind

QIAGEN-Aktie mit Rückenwind: Kurs auf Fünfmonatshoch

QIAGEN-Aktie mit Rückenwind: Kurs auf Fünfmonatshoch

Die Aktien von QIAGEN haben am Montagnachmittag mit der Öffnung der New Yorker Börsen auch in Frankfurt nochmals Schub bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Elmos Semiconductor
148.60 EUR 1.60 EUR 1.09 %
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Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V.
71.80 EUR 0.55 EUR 0.77 %
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Sie erreichten den höchsten Stand seit fünf Monaten und gewannen zuletzt via XETRA 4,07 Prozent auf 37,95 Euro.

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Seit ihrem im Mai markierten tiefsten Kurs seit Herbst 2019 holen sie wieder auf. Die Papiere des Diagnostikspezialisten stehen mit einer Notierung sowohl in Frankfurt als auch in New York bei den Investoren beiderseits des Atlantiks im Blick.

Analyst Jan Koch von der Deutschen Bank schrieb in einem Kommentar am Montag zu den jüngsten Quartalszahlen von QIAGEN, dass diese eine operative Verbesserung zeigten. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal sei eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts, betonte er.

/ajx/jha/

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: QIAGEN, Dennis Diatel / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)