QIAGEN-Aktie mit Rückenwind: Kurs auf Fünfmonatshoch
Die Aktien von QIAGEN haben am Montagnachmittag mit der Öffnung der New Yorker Börsen auch in Frankfurt nochmals Schub bekommen.
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Sie erreichten den höchsten Stand seit fünf Monaten und gewannen zuletzt via XETRA 4,07 Prozent auf 37,95 Euro.
Seit ihrem im Mai markierten tiefsten Kurs seit Herbst 2019 holen sie wieder auf. Die Papiere des Diagnostikspezialisten stehen mit einer Notierung sowohl in Frankfurt als auch in New York bei den Investoren beiderseits des Atlantiks im Blick.
Analyst Jan Koch von der Deutschen Bank schrieb in einem Kommentar am Montag zu den jüngsten Quartalszahlen von QIAGEN, dass diese eine operative Verbesserung zeigten. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal sei eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts, betonte er.
/ajx/jha/
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquellen: QIAGEN, Dennis Diatel / Shutterstock.com
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|Datum
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|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
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|Deutsche Bank AG
|29.06.26
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|Warburg Research
|09.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)