DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 -0,3%Nas25.114 +0,9%Bitcoin66.591 -0,7%Euro1,1720 ±0,0%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Apple 865985 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl? Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Im Aufwind

Rally statt Krisenangst? Darum bleibt HSBC trotz Unsicherheit extrem optimistisch für Aktien

03.05.26 04:48 Uhr
Trotz Krisen-Modus: HSBC zeigt sich "turbo bullish" für Aktien - und nennt klare Favoriten an Wall Street und Co. | finanzen.net

Während viele Anleger wegen der geopolitischen Lage nervös werden, bleibt die HSBC überraschend bullish für den Aktienmarkt - vor allem im Technologie- und KI-Sektor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
326,00 EUR 25,80 EUR 8,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
222,40 EUR -2,45 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
15,66 EUR 0,32 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• HSBC bleibt trotz Krisen extrem optimistisch für Aktien
• Fokus liegt besonders auf Tech- und KI-Sektor
• Schwellenländer-Anleihen und High-Yield bleiben laut Experten gefragt

Trotz geopolitischer Spannungen und anhaltender Unsicherheiten an den Märkten bleibt die Großbank HSBC überraschend optimistisch für Aktien und andere Risikoanlagen. Laut einem Bericht von Investing.com vom 28. April sieht die Bank insbesondere in Technologieaktien, Schwellenländer-Anleihen und Hochzinsanleihen weiterhin attraktive Chancen für Anleger.

HSBC bleibt "turbo-bullish" für Aktien

Die HSBC bezeichne ihre Haltung gegenüber Risikoanlagen sogar als "turbo bullish", heißt es. Trotz der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und der Sorgen um eine mögliche Eskalation gehen die Analysten laut Investing.com davon aus, dass die Auswirkungen auf die Finanzmärkte bislang nur begrenzt und kurzfristig waren.

Vor allem US-Aktien standen zuletzt zeitweise unter Druck. Doch laut HSBC könnten bereits erste Anzeichen einer Entspannung - etwa rund um die strategisch wichtige Straße von Hormus - den globalen Börsen neuen Schwung verleihen.

KI-Boom und starke Quartalszahlen treiben die Märkte

Im Fokus der Anleger steht aktuell die laufende Berichtssaison in den USA. Besonders Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Künstliche Intelligenz dürften laut HSBC starke Ergebnisse präsentieren. Investoren hätten deshalb ihre Engagements in US-Aktien vor den Veröffentlichungen wichtiger Technologie-Gewinne erhöht.

Dabei hebt die Bank laut wallstreet-online insbesondere zwei Schwergewichte hervor: Alphabet und Amazon. Beide zählen laut HSBC zu den klaren Favoriten unter den "Magnificent Seven". Alphabet profitiere vor allem von der wachsenden Nachfrage nach KI-Anwendungen wie den Gemini-Modellen, während Amazon insbesondere über seine Cloud-Sparte AWS sowie eigene KI-Chipentwicklungen Rückenwind erhalte. Für beide Titel vergibt HSBC ein "Buy"-Rating und sieht deutliches Kurspotenzial.

Auch asiatische Aktienmärkte bleiben laut der Bank besonders attraktiv. Die Region profitiere ebenfalls vom KI-Boom und von positiven Wachstumsaussichten. Dagegen hätten viele Investoren ihre Engagements in europäischen Aktien reduziert. Als Grund nennt HSBC laut Investing.com die schwächere wirtschaftliche Dynamik in Europa.

Neben Aktien bleiben auch Schwellenländer-Anleihen gefragt, heißt es weiter. Unterstützung kommt dabei von einem schwächeren US-Dollar sowie geringeren Schwankungen bei US-Staatsanleihen. Hochzinsanleihen zählen laut HSBC ebenfalls weiterhin zu den bevorzugten Anlageklassen.

Chancen und Risiken für Anleger: Vorsicht vor einer Rallypause

Trotz des optimistischen Grundtons warnt die HSBC jedoch vor möglichen kurzfristigen Rückschlägen. Laut Investing.com sehen die Analysten Anzeichen dafür, dass die jüngste Börsenrally vorerst an Dynamik verlieren könnte. Marktindikatoren zur Anlegerpositionierung hätten sich zuletzt abgeschwächt.

Sollten bis Mitte Mai keine weiteren positiven Wirtschafts- oder Unternehmensdaten folgen, könnten die Risiken wieder steigen. Besonders mögliche Energieengpässe in Europa und Asien gelten laut HSBC als Unsicherheitsfaktor.

Bei Anleihen bevorzugen Investoren derzeit europäische Staatsanleihen gegenüber US-Treasuries. Gleichzeitig könnten starke US-Konjunkturdaten - insbesondere vom Arbeitsmarkt - die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen der US-Notenbank erneut verändern.

Trotz aller Krisenherde zeigt sich die HSBC damit deutlich optimistischer als viele andere Marktbeobachter - insbesondere für Aktien aus dem Technologie-Sektor und ausgewählte Risikoanlagen. Da die Analysten aber gleichzeitig zur Vorsicht mahnen, bleibt für Anleger Diversifikation und ein wacher Blick auf makroökonomische Daten entscheidend.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Amazon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
30.04.2026Amazon OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen