Rheinmetall-Aktie gefragt: Munitions-Rahmenvertrag erwartet

Auf der Handelsplattform XETRA gewinnt die Rheinmetall -Aktien zeitweise 2,54 Prozent auf 254,00 Euro.

Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs inzwischen um ein Drittel erhöht, womit die Aktie zu den fünf am besten gelaufenen Werten im DAX zählt.

Mehrere Händler verwiesen darauf, dass Konzernchef Papperger der Nachrichtenagentur Reuters sagte, dass ein mehrere Milliarden Euro schwerer Rahmenvertrag in den nächsten sechs Wochen abgeschlossen werde und dann erste 35mm-Geschosse für Gepard-Flugabwehrgeschütze in die Ukraine geliefert würden. Einer der Händler sagte dazu: "Dieser Munitionsauftrag dürfte sich deutlich positiv auswirken, da es sich in der Regel um ein Geschäft mit hohen Margen handelt."

/ck/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com