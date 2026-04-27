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RWE-Aktie gefragt: Barclays erwartet positive Quartalszahlen und bestätigt Aufwärtstrend

28.04.26 11:30 Uhr
RWE-Aktie gesucht: Analyst sieht zu konservativen Ausblick des Energiekonzerns | finanzen.net

Die Aktien von RWE haben am Dienstag an der DAX-Spitze erneut kräftig zugelegt.

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Barclays-Anlayst Peter Crampton ist mit Blick auf die am 13. Mai anstehenden Quartalszahlen des Energiekonzerns optimistisch. Sie sollten stark ausfallen und seine These eines zu konservativen Jahresausblicks untermauern, schrieb er.

Zuletzt gewannen RWE-Papiere via XETRA 1,6 Prozent auf 61,72 Euro. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs in etwa verdoppelt. Im laufenden Jahr sind die Papiere mit einem Plus von mehr als 36 Prozent im DAX der drittstärkste Wert.

Defensive Qualitäten von Versorgeraktien in einem zunehmend von Energie-Unsicherheit geprägten Umfeld stützen insgesamt den Sektor.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Dennis Diatel / Shutterstock.com

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13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

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