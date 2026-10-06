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Im Aufwind

SGL Carbon-Aktie springt zweistellig an: Ergebnisprognose erhöht

SGL Carbon-Aktie springt zweistellig an: Ergebnisprognose erhöht

SGL Carbon zeigt sich für das laufende Geschäftsjahr optimistischer und erhöht seine Ergebnisprognose.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGL Carbon SE
5.09 EUR 0.22 EUR 4.52 %
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So geht der Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller nun von einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 130 bis 140 Millionen aus, wie er am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Zuvor hatte das Management 110 bis 130 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Beim Umsatz will SGL Carbon nun das obere Ende der anvisierten Spanne von 720 bis 770 Millionen Euro erreichen. Analysten hatten bislang weniger auf ihrem Zettel.

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Die Aktie, die erst kürzlich wieder in den SDAX aufgestiegen war, schnellte zum XETRA-Handelsschluss um 10,59 Prozent nach oben auf 5,38 Euro.

In den ersten neun Monaten sank der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge von 652,9 Millionen auf rund 595 Millionen Euro. Das bereinigte Ebitda ging von 108,6 auf rund 106 Millionen Euro zurück, wie es weiter hieß. Die Mittelfristziele ließ SGL Carbon unberührt.

Die ausführlichen Zahlen will das Unternehmen am 5. November vorlegen.

/nas/he

WIESBADEN (dpa-AFX)

Bildquellen: 2010 © SGL Group

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Datum Rating Analyst
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
07.05.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.

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