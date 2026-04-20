Siemens-Aktie auf Hoch seit Mitte Februar: Analyst hebt Kursziel deutlich an
Die Siemens-Aktien sind am Montagvormittag auf den höchsten Stand seit Mitte Februar geklettert.
Werte in diesem Artikel
Bis zu ihrem kurz davor erreichten Rekordhoch von fast 276 Euro fehlt ihnen aber noch ein Stück. Zuletzt gewannen sie via XETRA an der DAX-Spitze 3,09 Prozent auf 250,60 Euro.
Analyst Alasdair Leslie von Bernstein Research hob sein Kursziel von 290 auf 300 Euro an. Die Aktien des Technologiekonzerns hätten sich wegen Sorgen über die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI) auf das Softwaregeschäft, kurzfristiger Zyklusrisiken und einer zunehmenden Komplexität des Unternehmens nach dem anstehenden Umbau seit Jahresbeginn schwächer als die der Konkurrenz entwickelt, schrieb Alasdair Leslie am Freitag. Er hält dies allerdings für ungerechtfertigt und sieht Siemens in den kommenden Monaten vor einer Neubewertung. Auch sieht er Spielräume für mehr Aktienrückkäufe.
/ajx/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Siemens News
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, AR Pictures / Shutterstock.com