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Siltronic-Aktie mit Kurssprung im Sog des Konkurrenten SUMCO

29.05.26 10:05 Uhr
Siltronic-Aktie schießt hoch - Rückenwind durch SUMCO | finanzen.net

Die Aktien von Siltronic setzen ihren Höhenflug am Freitag fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
380,85 EUR 105,10 EUR 38,11%
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Siltronic AG
103,60 EUR 8,25 EUR 8,65%
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WACKER CHEMIE AG
98,75 EUR -0,50 EUR -0,50%
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Am Markt wurde angesichts des Anstiegs via XETRA um 8,76 Prozent auf 104,30 Euro auf Rückenwind aus Japan verwiesen, wo die Aktien des Konkurrenten SUMCO um 19 Prozent hochgeschnellt waren. Der Grund waren hohe Erwartungen an die Wafer-Nachfrage.

Im Umfeld der globalen, von Kursfantasie für Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen Rally bei Chipwerten und des damit verbundenen Wafer-Bedarfs sprang der Siltronic-Kurs am Freitag erstmals seit Februar 2022 wieder über die 100-Euro-Marke. Seit Anfang April, als noch zeitweise 50 Euro gezahlt wurden, hat er sich damit verdoppelt. Eine kurze Delle, die es am Mittwoch wegen einer Anteilsplatzierung durch den Aktionär WACKER CHEMIE gegeben hatte, war schnell wieder ausgebügelt.

Analysten greifen nun die Lage im Waferbereich auf. Mit Blick auf SUMCO wurde auf eine Kurszielerhöhung der Analysten von Nomura verwiesen, die in ihrer Studie den KI-Boom als Treiber bezeichneten. Der Trend könne Engpässe bei Siliziumwafern mit sich bringen, hieß es von den Analysten Daiki Ban und Shigeki Okazaki.

Ähnliche Gründe erwähnte Experte Daniel Schafei von der Citigroup mit Blick auf den Waferhersteller Siltronic, für den er sein Kursziel auf 105 Euro knapp über das schon stark erhöhte Kursniveau nach oben schraubte. Der Experte verwies auch hier auf die erstarkte Nachfrage als Triebfeder erhöhter Umsatzschätzungen. Er glaubt, dass die Dynamik 2027 und 2028 voll zur Geltung kommen sollte.

Die generelle Kursrally im US-Technologiesektor geht in die nächste Runde mit einem Kursfeuerwerk, das der Computerhersteller Dell abbrennt. Außerbörslich schnellte dessen Kurs um etwa 40 Prozent hoch. Dies untermauert die Annahme, dass die Fantasie für diesen Megatrend nicht abebbt, sondern immer breitere Kreise zieht.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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