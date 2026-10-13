Symrise-Aktie mit neuem Jahreshoch: Givaudan-Zahlen geben Auftrieb

Im Aufwind

13.10.26 09:31 Uhr

Positiv aufgenommen Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan dürften am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise anschieben.

Während Givaudan in Zürich 6,79 Prozent höher notierten, gewannen Symrise zuletzt 3,32 Prozent auf 96,36 Euro im Vergleich mit dem XETRA-Schluss vom Vortag.

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Die Symrise-Aktien haben seit dem Frühjahr deutlich zugelegt und Ende Juli mit 95 Euro ihr Jahreshoch erreicht. An dieses waren sie im September zweimal herangelaufen, ohne es zu überwinden. Am Dienstag zeichnet sich ein neuer Versuch ab.

Das Aromengeschäft von Givaudan hatte sich im dritten Quartal 2026 erholt. In Nordamerika lief es weiter schwach, während das Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen weiterhin deutlich stärker wächst.

Analyst Marcus Dunford-Castro vom Investmenthaus Jefferies lobte die Umsatzentwicklung der Schweizer. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten Quartal deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen.

/ajx/mis

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX)