Im Aufwind

Die TUI-Aktie profitiert derzeit spürbar von geopolitischen Entspannungssignalen und legt kräftig zu. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Trendwende oder nur eine kurzfristige Gegenbewegung?

• TUI-Aktie springt dank geopolitischer Entspannung deutlich an

• Charttechnik zeigt Erholung, aber noch keinen klaren Trendwechsel

• Jahresziele gesenkt - Unsicherheit bleibt trotz Kursplus bestehen



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Die TUI-Aktie hat zuletzt eine überraschend kräftige Erholung gezeigt. Auslöser sind vor allem geopolitische Entspannungssignale im Nahen Osten, die den gesamten Reise- und Luftfahrtsektor beflügeln. Am Mittwoch gehörte die TUI-Aktie mit einem Plus von zeitweise gut 8 Prozent zu den stärksten Werten im MDAX. Am heutigen Donnerstag notiert das Papier via XETRA zeitweise bei 6,82 Euro und damit weitere 1,4 Prozent im Plus.

Dennoch bleibt die charttechnische und fundamentale Lage angespannt - Anleger sollten genau hinschauen, ob es sich nur um eine kurzfristige Gegenbewegung handelt.

Geopolitik sorgt für Kurssprung im Tourismussektor

Laut dpa-AFX profitierte der gesamte Sektor von Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Konflikt.

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Besonders entscheidend für die Stimmung: Signale einer möglichen diplomatischen Annäherung zwischen den Konfliktparteien sowie eine temporäre Aussetzung militärischer Maßnahmen durch die USA. Diese Entwicklung reduziert Sorgen über hohe Ölpreise und Risiken im internationalen Luftverkehr - zentrale Belastungsfaktoren für TUI. Damit wurde für die Aktie eine zuvor drohende Abwärtsbewegung in Richtung neuer Jahrestiefs zunächst gestoppt.

Charttechnik: Wichtige Marken entscheiden über den Trend

Trotz der Erholung bleibt die charttechnische Situation bei der TUI-Aktie fragil. Zwar konnten wichtige Unterstützungszonen zwischen 6,18 und 6,47 Euro laut 4investors zurückerobert werden, doch das allein reiche laut technischer Analyse noch nicht für eine nachhaltige Trendwende.

Die nächste entscheidende Hürde liegt im Bereich der 50-Tage-Linie bei rund 7,09 Euro, heißt es. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone 6,95 bis 7,02 Euro würde weiteres Aufwärtspotenzial bis etwa 7,60 Euro freisetzen. Dort trifft die Aktie zusätzlich auf den 200-Tage-Durchschnitt, der als starker Widerstand gilt. Auf der Unterseite bleibt das Risiko hoch: Ein Rückfall unter 6,18 Euro könnte erneut Verkäufe auslösen und die Aktie zurück in Richtung 5,05 bis 5,36 Euro drücken, berichtet 4investors.

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Prognose 2026: TUI passt Jahresziele nach unten an

Neben der kurzfristigen Marktbewegung bleibt auch die fundamentale Lage herausfordernd. Wie aus Unternehmensangaben hervorgeht hat das Management die bisherigen Jahresziele aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten nach unten revidiert.

Statt eines deutlichen Gewinnanstiegs erwartet TUI für 2026 nun ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro - nach 1,41 Milliarden Euro im Vorjahr. Bisher war ein Anstieg des bereinigten EBIT um 7 bis 10 Prozent erwartet worden, bei einem Umsatzanstieg von 2 bis 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Diese vorsichtigere Prognose zeigt, dass die Branche trotz Erholung am Kapitalmarkt weiterhin stark von externen Faktoren wie Energiepreisen, geopolitischen Risiken und Reisebeschränkungen abhängig bleibt.

Chancen und Risiken für Anleger im Blick

Trotz der positiven Dynamik bleibt die TUI-Aktie ein zyklischer Wert. Sie ist stark abhängig von Reiseverhalten, Konjunktur, Energiepreisen sowie geopolitischen Entwicklungen in wichtigen Urlaubsregionen. Gleichzeitig sorgt das integrierte Geschäftsmodell aus Airlines, Hotels und Reisevermittlung für operative Hebel in Aufschwungphasen.

Für Anleger bleibt TUI damit ein potenziell chancenreicher, aber konjunkturabhängiger Wert im europäischen Tourismussektor.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.