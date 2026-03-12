Zalando-Aktie zieht an - 200-Tage-Linien nach Bernstein-Kommentar nicht mehr fern
Eine optimistischere Einstufung der Investmentbank Bernstein hat die Aktien von Zalando am Freitag zurück in Richtung ihrer 200-Tage-Linien getrieben.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere des Onlinehändlers gewannen via XETRA zeitweise fast 10 Prozent auf 24,20 Euro. Die 200-Tage-Linien als langfristige Trendbarometer liegen damit nur noch gut 50 Cent entfernt. Bernstein-Experte William Woods setzte ein Kursziel von 25 Euro an und gab sein "Underperform"-Votum auf.
"Zalando ist zwar nur ein Kaufhaus, aber ein Kaufhaus, das Geld verdient", schrieb Woods. Er lobte den verbesserten Barmittelzufluss und den Start von Ausschüttungen an die Anleger. Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz sieht er gelassen und befürchtet keine existenzgefährdende Verdrängung.
Zalando-Aktien hatten sich zwischen Ende Februar 2025 und Anfang März in gut einem Jahr mehr als halbiert auf 18,79 Euro. Seit acht Tagen sind sie allerdings klar auf Erholungskurs.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Zalando News
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com