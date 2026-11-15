IM Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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IM Cannabis hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,25 USD gegenüber -16,340 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IM Cannabis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 88,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 10,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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