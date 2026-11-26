Im Erdorbit

Die FCC erlaubt SpaceX den Start von bis zu einer Million Satelliten für KI-Rechenzentren. Zugleich sorgt Elon Musk mit dem Versprechen von zwei SpaceX-Aktien für jedes US-Kind für Aufsehen.

• Elon Musk kündigte an, jedem Kind in den USA zwei SpaceX-Aktien zu schenken, was bei über 70 Millionen Kindern einen Wert von mehr als 17,5 Milliarden US-Dollar hätte; das Vorhaben wirft Fragen zum Datenschutz auf.

• Für den Bau der weltraumgestützten Rechenzentren sind große Solarmodule, Kühltechnologien und Datenübertragungssysteme erforderlich; SpaceX muss bis 2035/2038 bestimmte Satellitenstartfristen einhalten.

• Die US-FCC hat SpaceX die Genehmigung erteilt, bis zu 1 Million Satelliten für Weltraum-Rechenzentren zur KI-Anwendung ins All zu schicken, um Rechenkapazitäten im Orbit zu erweitern.

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk darf bis zu 1 Million Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken. Die US-Regulierungsbehörde FCC erteilte dem Projekt des Konzerns mit dem Namen "Starmind" laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine entsprechende Genehmigung.

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"Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden SpaceX und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht", sagte FCC-Chef Brendan Carr. Die Befürworter von Rechenzentren im All argumentieren mit der reichlich verfügbaren Sonnenenergie für deren Betrieb und den Kühlmöglichkeiten.

SpaceX erhält grünes Licht für Rechenzentren im All

Die Genehmigung ebnet nun den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von SpaceX gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie brauchen sehr große Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien und Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde.

SpaceX muss Fristen für den Satellitenstart einhalten

Laut der FCC muss SpaceX 10 Prozent der maximal genehmigten Satelliten bis November 2035 ins All bringen, bis November 2038 müssen es dann 50 Prozent sein.

Elon Musk verspricht US-Kindern zwei SpaceX-Aktien

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Unterdessen hat Musk sein Versprechen verdoppelt, Aktien seines Raumfahrtunternehmens an Kinder in den USA auszugeben. "Jedes Kind in Amerika wird zwei SpaceX-Aktien erhalten, eine von dem Unternehmen und eine von mir persönlich", kündigte er auf seiner Plattform X an. Der Anteil von SpaceX soll demnach im Dezember übertragen werden, der von Musk persönlich im Juni 2027. Zuvor hatte der Milliardär bereits eine Aktie je Kind in Aussicht gestellt.

In den USA leben nach jüngsten Volkszählungsdaten etwas mehr als 70 Millionen Kinder unter 18 Jahren. Beim zuletzt genannten Kurs von rund 127 US-Dollar wäre das Aktienpaket rechnerisch mehr als 17,5 Milliarden US-Dollar wert. Viele Fragen zu Musks Ankündigung blieben allerdings offen, etwa zum Alter der begünstigten Kinder und zum Umgang mit ihren Daten.

Musks Vermögen wird von Bloomberg auf rund 820 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es besteht hauptsächlich aus Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroautoherstellers Tesla.

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Die SpaceX-Aktie gewinnt nachbörslich an der NASDAQ 1,19 Prozent auf 128,96 US-Dollar.

WASHINGTON (dpa-AFX)